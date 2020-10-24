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「量子科技」美中下個戰場？ 習近平「下好先手棋」

本報記者羅印冲
圖為中國墨子號量子實驗衛星與地面實驗平台連線示意照。（新華社）
圖為中國墨子號量子實驗衛星與地面實驗平台連線示意照。（新華社）

中共中央政治局16日就「量子科技」舉行集體學習，中共總書記習近平強調，要加強量子科技發展戰略布局，「下好先手棋」。中美對抗升級下，量子科技會否成為中美下一個戰場？

量子力學1920年由愛因斯坦等科學家創立，問世以來已先後孕育出原子彈、雷射、核磁共振等技術，成為20世紀最重要的科學發現之一。

進入21世紀，量子科技革命第二次浪潮來臨，將催生量子計算、量子通訊和量子測量等技術，改變和提升人類獲取、傳輸和處理資訊的方式和能力。

量子計算在特定算法上的效率比現有電腦快一億倍，且能輕易破譯所有密碼，迫使一切現有密碼學重新改寫。此外，與傳統通訊相較，量子通訊能確保絕對安全。

從原理上看，量子科技應用面廣，因此各國紛加大研發力度和投入。目前全球量子技術領先的是美國，預計十年內撥款近13億美元，全力推動量子科學發展。

習近平2018年就強調，要加速突破應用「人工智能、量子信息、移動通信、物聯網、區塊鏈」等新一代資訊技術。中共高層近日集體學習量子科技，更奠定量子科技戰略地位。

這個戰略地位對應到兩大背景。一是中美科技冷戰的白熱化，中共亟欲擺脫美國對大陸關鍵產業的「卡脖子」封鎖。二是放眼2049年「第二個百年目標」，要想建成「社會主義現代化強國」，掌握核心關鍵技術是必備條件。

研究中國產業經濟戰略的淡江大學陸研所長李志強分析，中國關鍵科技落後於歐美，但目前各國在量子科技起跑點不會差太多，在應用面上，大陸認為有機會領先。

不過，李志強認為，中共現在高談主要仍在理論研究階段的量子科技，也有安撫中國內部情緒的用意，藉此向中國人民和企業宣示，中共有決心擺脫美國的束縛，「超前部署」以實現自主創新的夢想。

然而，發展量子科技的難度恐怕不下於晶片半導體。近年來，北京一再投入巨資支持半導體產業發展，導致諸多地方政府盲目推出計畫、重複建設，不少項目因技術實力不夠等因素，最終淪為「百億爛尾」。

中國在基礎科學和高科技人才方面，原就落後西方國家，如不先從重視基礎學科、營造更有利於高端技術人才投入研發之環境著手，僅以習近平的高度推崇發展量子科技，未來恐出現另一波「百億爛尾」亂象。新的科技戰場還沒開啟，就先陷入無盡的資金黑洞。

中共 中國 美國

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