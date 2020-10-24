中國新疆又見本土疫情 喀什出現無症狀感染者

圖為新疆7月前ㄧ波疫情期間，烏魯木齊市醫護人員為全民進行免費核酸檢測。中新社

新疆衛健委今日晚間通報，24日在喀什地區疏附縣發現一例新冠肺炎的無症狀感染者。事實上，周六下午中國社交網站傳出有關喀什封城 的消息，有港媒聯繫當地疫情 防控指揮部，對方確認了封城消息。

新疆衛健委則於晚間通報，指該名無症狀感染者是在針對當地「應檢盡檢」人員進行定期檢測 中發現的。

確診者是一名17歲女性，為喀什地區疏附縣站敏鄉二村村民。10月24日在定期核酸檢測中結果呈陽性，經專家診斷為無症狀感染者，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察，患者目前沒有發熱、咳嗽等症狀。

通報指出，當日，疏附縣疫情防控指揮部立即啟動應急回應，開展流行病學調查，對其密切接觸人員已經全部實行隔離醫學觀察，並開展核酸檢測，正在對該例無症狀感染者曾經活動的場所進行全面排查，有關資訊將及時公布。

不過該通報並未說明喀什是否封城，然而，中國新浪微博24日下午就流傳大量有關喀什封城消息。當地網友說，封城是因為疫情。此外，還有網友上傳影片，指稱喀什周六下午就開始禁止外來車輛進入。

香港明報新聞網報導，該報記者致電喀什地區疫情防控指揮部，對方確認封城消息，並稱目前喀什全境封城，飛機停飛，「出不去也進不來」。封城指令「今天剛剛開始，現在指揮部也在等通知，所有人待命狀態」。

新疆在7月中旬曾爆發一波新冠肺炎疫情，確診者主要集中在首府烏魯木齊市，直到9月初才宣告病例清零。