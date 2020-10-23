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黃山1300歲迎客松被黑是「假樹」 景區斥：謠言

中國新聞組／北京24日電
迎客松是黃山以至整個安徽省的重要景點。（新華社）
迎客松是黃山以至整個安徽省的重要景點。（新華社）

有1300年歷史的迎客松是黃山重要景點，但近日網傳不少文章稱，現存的迎客松是膠樹、假樹，正版的那棵早在乾隆時期就死了。景區馬上發聲明澄清，以「謠言」兩個大字回應這些傳聞，指斥有自媒體發布不實信息。

來源：YouTube

香港01報導，最近網上傳出許多關於迎客松是「塑膠樹」的文章，更稱這是當地人都知道的事，例如說真正的迎客松其實在乾隆52年就和送客松一起壽終正寢，當時有位叫黃肇敏的文人經過時，因太過傷心，命人將死去的樹冠嫁接在旁邊的一棵松樹上成了後人眼中的迎客松。

而1974年時黃山出現嚴寒天氣，迎客松二肢被凍壞死，後人為它做一條用膠造成的假肢，故有膠樹的說法。但景區因恐影響遊客數量等問題，一直沒公布。

對此，黃山景區本月22日發聲明，在相關傳言的報導上以「謠言」兩個大字回應，質疑網上瘋傳「膠樹」的說法，是來自個別自媒體發出的不實信息，基於被許多網友轉發分享，覺得有必要即時澄清。並稱迎客松長年有專家檢查，又設有「守松人」看守，至今已是19任。

雖然有網友笑言，如果樹真的是膠做，不可能挺這麼久，但又有人稱在當地旅遊時，「本地導遊就說是假的」，又笑言事件可能會引發一波「鑑真遊」。但不少人直指「笑死」，想不到連這個都要闢謠。

早前突然傳出許多關於迎客松是「膠樹」、「假樹」的說法，官方以「謠言」兩個大字澄清...
早前突然傳出許多關於迎客松是「膠樹」、「假樹」的說法，官方以「謠言」兩個大字澄清。（取材自微博）

香港 YouTube

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