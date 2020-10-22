抗美援朝70年 習近平批美：搞霸權必然是死路一條

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

「紀念中國 人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」23日上午在北京舉行，中共中央總書記、國家主席習近平 在會中表示，偉大抗美援朝精神歷久彌新，必須永續傳承。他說，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，最終必然是死路一條；任何人任何勢力侵犯和分裂中國的領土，中國必將予以迎頭痛擊，要讓世界知道「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」。

美國 近來對中國祭出多項不友善的制裁等措施，一直未見中國具體強力反擊，引發不少中國網民不滿，紛紛要求中國也應「報復」。值此中美關係惡化之際，中國除透過央視等頻道熱播抗美援朝等紀錄片，並擴大舉行「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」，被外媒解讀為是在營造中國上下「抗美」的情緒。

近來未對中美關係有過太多發言的習近平，這次在大會上講話約40分鐘，其中許多用詞被解讀為「對美國的高調回擊」，許多網民留言喊「總書記的談話終於讓中國人民一吐怨氣」。

根據中新網報導，習近平在會中說，70年前，中國人民志願軍肩負著人民的重託，跨過鴨綠江，同朝鮮人民和軍隊一道，歷經兩年零9個月艱苦卓絕的浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭偉大勝利。抵抗了帝國主義侵略擴張，維護了亞洲和世界和平。抗美援朝戰爭偉大勝利，將永遠銘刻在人類和平，發展，進步的史冊上。

70年來，始終沒有忘記黨中央和毛澤東當年做出中國人民志願軍出國作戰重大決策的深遠意義。1950年10月19日，中國人民志願軍在彭德懷司令員兼政治委員率領下進入朝鮮戰場。這基於正義之師行正義之舉。當時，中美兩國國力相差巨大。在這樣極不對稱、極為艱難的情況下，中朝以人民和軍隊休戚與共，生死相依，用鮮血凝結變成偉大的戰鬥友誼，最終用偉大勝利向世界宣告「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲就可霸占一個國家的時代是一去不復返了」。

習近平表示，它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，不論多麼強大，如果站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。偉大抗美援朝精神跨越時空、歷久彌新，必須永續傳承、世代發揚。

習近平說，70年前，中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！無論時代如何發展，中國要讓世界知道，「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」。

同時銘記抗美援朝戰爭的艱辛歷程和偉大勝利，敢於鬥爭、善於鬥爭，知難而進、堅韌向前。銘記偉大勝利，推進偉大事業，必須加快推進國防和軍隊現代化，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。維護世界和平和正義，推動構建人類命運共同體。

習近平並表示，當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的，不僅根本行不通，最終必然是死路一條！中國「們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

出席大會的還有中央軍委委員，志願軍戰士，烈士家屬代表，全國工商聯負責人和無黨派人士代表，解放軍和武警部隊官兵代表，首都各界群眾代表等。