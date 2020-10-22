浙江73萬人搶打未上市新冠疫苗 專家：浮濫接種恐受害

外媒報導稱，中國的新冠疫苗研發，走的是較傳統的路線。（取材自Getty Images）

浙江多個城市啟動新冠疫苗 緊急接種計畫，讓民眾自願接種， 但因疫苗仍在臨床試驗階段，專家認為，浮濫開放接種尚未核准上市的疫苗，可能「未得其利，先得其害」。

浙江是對外貿易大省，尤其是義烏，不少接種的民眾是生意遍布世界各地的商人。BBC報導，一位等待接種的市民說，還是值得冒險一下；作為一名商人，他在西非的公司每天都在虧錢，他想盡快過去看看。

不過，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁，對此時接種未經驗證安全性的疫苗持謹慎態度。金冬雁指，就算是歐美疫情的狀況也都未達到「緊急」的情況，浙江濫用「緊急使用」定義，而且目前疫苗三期試驗未完成，給健康人接種這類疫苗不符合醫學倫理要求。

金冬雁說，如果接種未完成三期試驗的疫苗，疫苗有可能無效，無法起保護作用，並且在病毒來的時候，一旦感染病情可能會加重。

報導表示，義烏和嘉興的疫苗來自北京科興中維生物技術有限公司，該公司正在中國 境外開展第三期臨床研究，即代表疫苗仍未批准上市。

9月以來浙江已經有73.4萬人自願接種。而官方表面像有做到風險告知的義務，但專家認為風險告知仍不夠透明和詳細。

儘管目前還沒有疫苗通過審批上市，據川觀新聞報導，四川省正在制定新冠疫苗接種方案，地方衛生單位已開始調查民眾疫苗接種意願。

報導指出，四川成都市部分家長收到學校關於接種疫苗意願調查的通知。報導並引述成都一個物業管理公司通知指出，成都市金牛區衛生健康局表示將組織實施流感、肺炎鏈球菌以及新冠疫苗接種，需對有接種意願人員進行摸底調查，但「新冠疫苗分配數量和接種時間暫不確定」，也沒有寫出價格。

中國一直在為新冠疫苗定價吹風和試探民眾反應，浙江開放接種的疫苗費用為人民幣 200元一針，民眾需要接種兩針，都是自費。中國官方曾明確表態疫苗定價將以成本作為定價基礎，但疫苗目前仍在三期試驗的模糊地帶，開放民眾自費接種，金冬雁說，官方似乎「開了一個口子，讓疫苗廠商賺錢」。

多數民眾也對疫苗持保留態度，認為一定要出國再接種，寧願戴好口罩、做好防護，也不要搶當白老鼠。