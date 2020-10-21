暴露？四川高校迎新 短褲、比基尼讓抖音忍不住了

晚會上，體院學子的健美節目展示。(取材自紅星新聞)

四川樂山師範學院18日舉行迎新晚會，在體院學生展示健美肌肉 線條時，卻因為穿著比基尼、短褲，遭抖音 以「穿著暴露」中斷直播並封禁帳號三天。對此，校方提起申訴，抖音回應「誤傷了」，平台內容審核對健美、人體雕塑 尚存在識別難度。

來源：YouTube

紅星新聞報導，樂山師範學院18日的迎新晚會在該校操場舉行，學校在微信、微博、抖音平台同步直播。當晚7時17分左右，抖音平台的直播突然中斷，此時正好進到體育學院的健美展示節目，表演者身著比基尼或者短褲，個個身材健碩、凹凸有致，並秀出古銅色的肌肉。

據了解，因為該校當晚迎新晚會在多個平台同步直播，抖音平台直播中斷後，其他平台仍然在正常直播，並未對師生和校友們的觀看造成太大影響。

樂山師範學院隨後就直播中斷致歉，並曬出了抖音平台的違規處罰。顯示其直播間被封禁三天，還收到了「請更換著裝」的整改建議。

葉姓指導老師表示，「這就是體育專業的健身健美，其實沒有什麼不妥」。他指出健美健身的比賽都是如此穿著，以便展現自己的專業。他覺得被中斷可能是平台的規矩。

「健美展示本就是穿著較少，以便展示肌肉線條的美感」，對於校方被平台封禁直播間，很多網友都覺得有點冤，紛紛留言指出是平台的審核有問題，「都是成年人了」、「難道要健美要穿著羽絨服、秋褲表演才是正能量？」、「平台為自保做出這種自我閹割之舉簡直不要太合情合理」。

報導指出，當晚的直播中斷後，校方已經按照抖音平台的審核規則進行了申訴，直播功能也獲得恢復。

抖音相關負責人21日表示，為了保證用戶體驗，抖音有嚴格的內容安全標準。但是對於健美、人體雕塑等特定內容場景，目前尚識別存在難度，偶爾會出現誤傷現象。因此給用戶帶來的不便，其深表歉意，在用戶及時申訴後，平台在核實後將第一時間進行處理。