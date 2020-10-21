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繼新華社、環球時報 美國務院再指定6中媒為外國使團

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿龐培歐。美聯社
國務卿龐培歐。美聯社

繼新華社等9家中媒被川普政府指定為外國使團後，美國國務院21日宣布，再指定6家在美發行的中國大中媒體機構為外國使團，包括第一財經、解放日報、新民晚報、中國社會科學出版社、北京周報和中國的經濟日報。

國務卿龐培歐在記者會表示，這6家機構，全由外國政府完全擁有或有效控制，美國不會對被指定者在美國的報導施加任何限制，但希望美國民眾和消費者了解，就新聞自由和中國宣傳的角度上，這不是同一件事。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）隨後透過聲明表示，過去十年來，中共總書記習近平將國家支持的宣傳機構，包裝成獨立的通訊社，影響媒體自由。

歐塔加斯說，國務院點出這6家實體為中國控制的宣傳點，被指定後並不影響其在美國的出版內容，但必須遵守某些要求，提高這些媒體在美國政府機構活動時的透明度，以保護美國的新聞自由。

國務院2月18日將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等5家中國大中媒體列入外國使團，指其為中國政府的「宣傳機器」；6月22日指定中國中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報為外國使團。

截至目前，美國國務院已經指定15家中媒為外國使團，均適用外國使團法（Foreign Missions Act）；根據規定，被指定的媒體比照駐美國使館與領事館，須向國務院報告雇用人員與持有或租用不動產的訊息；人員流動需要報告，購買或新租賃不動產，也要獲得國務院同意。

中國 美國 國務院

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