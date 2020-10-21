聯合國報告：第三季度全球貿易僅中國實現正增長

中國北京，早高峰時刻的街頭人潮湧湧。(美聯社)

聯合國 貿發會議21日發布全球貿易季度更新報告指出，今年第三季度全球貿易額與去年同期相比減少5%，與第二季度19%的下降相比出現小幅反彈，但仍不足以重回增長區間，各國之中僅中國 一枝獨秀，實現了近10%的同比增長。

貿發會議表示，初步預計今年第四季度全球貿易額的同比降幅將進一步收窄至3%，全年平均貿易額與去年相比將減少7-9%左右，但這一預測數字仍然存在不確定性，取決於疫情 的發展走向，以及未來數月內的經濟活動情況。

報告突出了中國引人矚目的貿易復甦。在今年年初受疫情影響出現下滑之後，中國的出口在第二季度止跌企穩，並在第三季度強勢反彈，與去年相比增長了近10%。與其他經濟體不同，中國的進口數據也在七八月間趨於穩定，並在九月錄得13%的上升。

發展中經濟體貿易表現優於發達經濟體

數據顯示，發展中國家的貿易降幅從第二季度的-18%減少為七月的-6%，而發達經濟體的兩項數據分別為-22%和-14%。

貿發會議指出，今年第二季度，國際貿易因新冠疫情受到嚴重衝擊，全球所有區域均未能倖免，但西亞和南亞的跌幅最為嚴重，進出口額分別回落了35%和41%。截至七月，除東亞以外的全球各區域貿易下滑仍然十分嚴重。

報告顯示，目前全球在能源和汽車領域的貿易額仍然顯著低於2019年的水平，但另一方面，居家辦公設備和個人防護用品的需求增加則推動了通訊、辦公、紡織和服裝行業貿易的強勁增長。

防疫用品進口增加主要惠及富裕國家居民

報告指出，自今年四月以來，包括個人防護用品、消毒產品、診斷器具、呼吸機和其他醫療器械在內的防疫用品貿易增幅超過50%，但從中獲益的主要是富裕國家居民。

數據顯示，自新冠疫情暴發以來，高收入國家居民每月的人均醫療產品進口增加額為10美元，中等收入國家1美元，而低收入 國家僅為0.1美元。總體而言，高收入國家與防疫相關的醫療用品人均進口額比低收入國家高出約100倍。

貿發會議指出，與醫療產品和個人防護用品相比，疫苗對於生產和運輸能力的要求更高，大多數低收入國家無法在國內自行生產，對進口的依賴程度更高，因而，未來富裕和貧窮國家在新冠疫苗獲取方面的差異可能將更加嚴重。