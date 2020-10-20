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這兩款iPhone新機在中國最搶手

編譯林奇賢／綜合外電
iPhone 12和iPhone 12 Pro這兩款機型受到中國消費者的喜愛。歐新社
iPhone 12和iPhone 12 Pro這兩款機型受到中國消費者的喜愛。歐新社

最新數據顯示，自中國開放預購iPhone 12和iPhone 12 Pro以來，許多人搶著下訂單，反映這兩款新機受中國消費者青睞的程度。

中國電商網站與蘋果授權經銷商分期樂（Fenqile）的資料顯示，自中國在北京時間10月16日上午9時30分開放預購以來，這兩款iPhone系列新機在中國市場的預購量已達15萬2737支。

分期樂也開放預購iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max，不過這兩款手機要到11月才會正式面市。

在所有預購訂單中，iPhone 12占近43%，iPhone 12 Pro占逾28%，iPhone 12 Pro Max不到19%，iPhone 12 Mini則為近10%。iPhone 12 Mini是iPhone系列新機中尺寸最小的機型。

數據並顯示，64GB的藍色iPhone 12預購與128GB太平洋藍iPhone 12 Pro最為搶手，預購占比分別為20%與11%。

天風國際證券分析師郭明錤預估，在iPhone 12開放預購後24小時內的預購量高達200萬支，優於iPhone 11的80萬支。他也說，iPhone 12 Pro的買氣優於預期，中國包辦了全球iPhone 12 Pro預購量的35至45%。

確實，蘋果的中國官網顯示，iPhone 12 Pro的出貨時間為三至四周，比iPhone 12的二至三周還長。從出貨時間來看，通常就能知道哪款手機比較熱賣。

郭明錤也預估，礙於較小的螢幕，iPhone 12 mini在中國會賣不好，因為較大的螢幕在這個市場較受歡迎。

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