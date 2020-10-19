近到可見機徽、雙語警告…央視公布驅離外機畫面

中國外交部長王毅日前表示，光是今年上半年，美國就派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦，強化在南海的軍事部署。（視頻截圖）

針對美軍機艦不斷進入靠近中國 和南海的空域、海域展開活動，央視公布解放軍空軍驅離外機的影片，執行空中警戒任務的解放軍飛行員不僅發出雙語警告，還指出雙方距離已近到可以看清對方的機徽、機號。

「我是中國空軍，注意！你已進入軍機活動空域……」一架外軍戰機急速駛來，執行空中警戒任務的飛行員羅威發出雙語警告。

羅威指出，解放軍飛機起飛後，通常對方發現解放軍飛機進入警戒空域後會選擇離開，但這次外機卻仍持續逼近，雙方距離近到可以看清對方的機徽、機號。

羅威表示，外軍戰機繼續壓縮間隔，直到無法擺脫解放軍飛機跟蹤監視才遠離中國海岸線，飛向公海。

「南海戰略態勢感知」計畫平台19日發布， 19日美空軍一架RC-135W電子偵察機（AE01CE）、美海軍一架EP-3E電子偵察機（AE1D8A）前往福建、廣東近空進行偵察，其中EP-3E電偵機距離領海基線僅約50海里。

中國國務委員兼外交部長王毅 9月10日在第十屆東亞峰會外長會議中曾表示，光今年上半年，美國 就派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦，「不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，甚至在與毫不相干的爭議海域橫衝直撞，肆意推高地區衝突風險，正在成為南海軍事化的最大推手」。