不用預約、繳400元…義烏市民排隊「搶打」新冠疫苗

義烏數百市民排隊等待接種新冠疫苗。（視頻截圖）

BBC報導，儘管尚未完成三期臨床試驗，但在浙江義烏，已開始向公眾提供新冠病毒疫苗 。近日，在義烏一家社區醫院外，有數百人在排隊等候。他們無需預約，只需繳納人民幣400元（約60美元），便可當場接種。有民眾接種完表示，從此不怕新冠病毒了。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube 看更多新聞影音)

據報導，被問及疫苗安全性時，一位等待接種的市民說，還是值得冒險一下。另一名等待接種的學生表示，「就安全性來說，我覺得沒問題。因為我看到政府發布了很多新聞，說疫苗很安全。」

報導指出，在現場，每人接種前須填寫一份表格，確認瞭解服用這種未獲批上市疫苗的風險。該疫苗是由中國 國企科興生物研製的。

一名接種完的女士則說：「打完後就感覺新冠離我自己很遠了。」

這座位於浙江省的小城是中國乃至世界範圍內率先向公眾提供新冠疫苗的地區之一。當地有相當規模在全球各地經商的人群，據稱很多人對注射新冠疫苗有迫切需求。

來源：YouTube

有別於義烏的作法，有自媒體引述荷蘭共同日報（AD）指出，「中方的疫苗已經準備就緒，但荷蘭不感興趣」。

文章指出，在未來數周內，中方疫苗即將投入市場，今年甚至可能還會有兩種疫苗，但就算專家認為中方疫苗似乎十分安全，荷蘭也不感興趣。

文章表示，儘管中方疫苗的質量和西方疫苗相比，其實毫不遜色，從公開的第一階段疫苗測試信息來看，像英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)、美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）等西方藥物巨頭，尚且表示過最早的投放市場時間也要到明年第一季度，但中方「最早」卻是今年的11月。

那荷蘭為何不感興趣？文章引述該國衛生部長稱，在歐洲銷售疫苗的話，需要獲得歐盟藥品管理局（EMA）的許可，但是截至現在為止，還沒有哪一家中方製造商向EMA提交申請。