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高調紀念「抗美援朝」 習近平：激勵中國戰勝敵人

中央社台北19日電
中共總書記習近平。(美聯社)
中共總書記習近平。(美聯社)

中共總書記習近平今天率7名政治局常委和國家副主席王岐山等高層參觀「抗美援朝」展覽，高調紀念韓戰爆發70周年。習近平說，抗美援朝精神激勵中國克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人。

官媒新華社晚間報導，習近平今天前往中國人民革命軍事博物館參觀「銘記偉大勝利，捍衛和平正義—紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」。

習近平說，70年前為了保衛和平、反抗侵略，中國黨和政府毅然作出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策，中國人民志願軍「高舉正義旗幟」，和朝鮮人民及軍隊一起贏得勝利，「為世界和平和人類進步事業作出巨大貢獻」。

他聲稱，這場戰爭的勝利，是「正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利」。

習近平強調，這場戰爭「鍛造形成的偉大抗美援朝精神，是彌足珍貴的精神財富，必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人」。

報導提到，7名政治局常委和王岐山都參觀了展覽。這是中共中央巡視組原副部級巡視專員董宏「落馬」後，王岐山首度公開露面。董宏據指曾長年追隨王岐山。

另外，中共中央政治局常委王滬寧上午也在展覽開幕式發言說，展覽「充分彰顯中華民族不畏強暴、維護和平的堅定決心，激勵我們奮力投身新時代強國強軍偉大事業」。

據報導，中共中央政治局委員孫春蘭、張又俠、黃坤明、蔡奇、全國人大常委會副委員長丁仲禮以及全國政協副主席劉奇葆都出席開幕式。

中美關係緊張之際，中國今年高調紀念抗美援朝70年，官媒央視也連續播放相關紀錄片。香港星島日報報導，北京25日將高規格舉行紀念活動，習近平會親自參加，並首度頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。

中國 習近平 中共

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