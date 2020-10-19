中國外交官打台外交官？趙立堅：台灣根本沒有外交官

中國外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網

中華民國外交部表示在斐濟舉辦活動，遭中國 外交部人員滋事還動手打人，中國外交部發言人趙立堅 19日表示，台灣 在斐濟根本沒有什麼所謂外交官，斐濟政府長期堅持一個中國原則的立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞一中一台或兩個中國，至於報導事實完全不符，台方是賊喊捉賊，中國駐斐濟使館已經發表聲明，中方並要求斐方對此進行徹查。

趙立堅在例行記者會上表示，斐方表示重視中方關切，將恪守一個中國原則，妥善處理此事。

趙立堅並強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都不可能得逞的。

趙立堅援引中國駐斐濟使館的聲明，表示事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處8日在公共場合，公然舉行雙十國慶日活動，現場公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案。

趙立堅指出，上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，也違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。臺灣此舉意在國際上製造兩個中國或一中一台，當晚台機構人員對在同一酒店公共區域內，正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷，物品受損。

趙立堅表示，中國駐斐濟使館也就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐方對此進行徹查，並依法追究台方人員的責任，相信斐方能夠公正妥善的處理此事。