我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

中國外交官打台外交官？趙立堅：台灣根本沒有外交官

記者林宸誼／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網
中國外交部發言人趙立堅。圖/觀察者網

中華民國外交部表示在斐濟舉辦活動，遭中國外交部人員滋事還動手打人，中國外交部發言人趙立堅19日表示，台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官，斐濟政府長期堅持一個中國原則的立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞一中一台或兩個中國，至於報導事實完全不符，台方是賊喊捉賊，中國駐斐濟使館已經發表聲明，中方並要求斐方對此進行徹查。

趙立堅在例行記者會上表示，斐方表示重視中方關切，將恪守一個中國原則，妥善處理此事。

趙立堅並強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都不可能得逞的。

趙立堅援引中國駐斐濟使館的聲明，表示事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處8日在公共場合，公然舉行雙十國慶日活動，現場公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案。

趙立堅指出，上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，也違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。臺灣此舉意在國際上製造兩個中國或一中一台，當晚台機構人員對在同一酒店公共區域內，正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷，物品受損。

趙立堅表示，中國駐斐濟使館也就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐方對此進行徹查，並依法追究台方人員的責任，相信斐方能夠公正妥善的處理此事。

中國 趙立堅 台灣

上一則

特斯拉：中製Model 3本月稍後開始出口歐洲

下一則

男下藥性侵14歲女 網炫包養乾女兒們

延伸閱讀

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理
使館打架？中稱是遭台方攻擊 胡錫進：中國外交官挺文雅

使館打架？中稱是遭台方攻擊 胡錫進：中國外交官挺文雅
駐斐大陸外交官闖台方會場動粗 台外交部:研議提告

駐斐大陸外交官闖台方會場動粗 台外交部:研議提告
國慶酒會遭陸外交官鬧場 柯文哲：拖進去處理一下....

國慶酒會遭陸外交官鬧場 柯文哲：拖進去處理一下....

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次