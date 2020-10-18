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鍾南山：中國十一長假接待6億人次遊客 證明疫情獲控制

林汪靜
中國工程院院士鍾南山18日表示，在剛過去的中國國慶長假中，中國接待了6.37億人次的國內外旅遊者，充分證明疫情獲得很好的控制。圖為16日北京街頭。（美聯社）
中國工程院院士鍾南山18日表示，在剛過去的中國國慶長假中，中國接待了6.37億人次的國內外旅遊者，充分證明疫情獲得很好的控制。圖為16日北京街頭。（美聯社）

中國工程院院士鍾南山18日在「2020世界青年科學家峰會開幕式」上表示，自從3月1號以來，將近8個多月，中國的疫情已經比較穩定，使得社會順利復工、復產、復學，在剛過去的中國十一長假中，中國接待了6.37億人次的國內外旅遊者，充分證明疫情得到了很好的控制。

浙江新聞報導，鍾南山表示，在這一次新冠肺炎防疫的過程中，中國不管在醫療方面或科學領域，青年科學家和醫護人員占了6­0%至70%以上，不僅在疫情早期的社區層面的群防群控、建立方艙醫院、及時將患者和健康人分開、及時救助重症病人，還是早期快速診斷、預測病情、救治手段、疫苗研發方面都發揮重要作用。

其中，特別是依靠先進的科技，包括大數據，人工智慧，高通量的分子測序，抗原抗體的優選分離等先進技術，在預測中國疾病發展的規模，重症的發展可能性，機器人咽試紙的採樣、新型的藥物包括中藥、西藥研發或單體的研發，單克隆抗體的製作，以及在國家5種類型的疫苗的研發下都發揮了很關鍵的推動作用，而這之中，在9個月的新冠肺炎防治中，中國的青年醫生、青年科技工作者更是主力軍。

中國 疫情 疫苗

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