我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

上海野生動物園飼養員遭熊群拖走撕咬 猛獸區急關閉

記者林汪靜／即時報導
上海野生動物園一名飼養員近日在猛獸區被熊撕咬遇難，目前動物園猛獸區已暫停開放。（取自上游新聞）
上海野生動物園一名飼養員近日在猛獸區被熊撕咬遇難，目前動物園猛獸區已暫停開放。（取自上游新聞）

上海野生動物園一名飼養員近日在猛獸區被熊撕咬遇難，上海野生動物園猛獸區已暫停開放，目前相關各部門已介入調查，動物園正在做善後工作，相關資訊會盡快公布。

據上游新聞報導，網路流傳消息指出，17日，有遊客在上海野生動物園猛獸區乘坐遊覽大巴看到，猛獸區內正在施工，一名飼養員突然被熊群攻擊，並被拖走撕咬，現場施工人員因無法驅散熊群只能暫時躲避到車內，現場還留下了飼養員的衣服和掉落的鞋子，隨後，有警察趕到現場。

同時，該網友還上傳了一張上海野生動物園17日發布的「關於上海野生動物園2020年10月18日起園內猛獸區（車入區）暫停開放的公告」，其中提到，因園內猛獸區（車入區）發生安全問題需及時處理和維護，故暫停開放。

針對網路流傳消息，上海野生動物園相關工作人員18日回應，消息屬實，確認飼養員已經遇難。而上海野生動物園表示，在猛獸區（車入區）關閉期間，之前已在各大網站購票且未入園的遊客，可以全額退票退款，入園遊客可在今年12月31日前憑本人網路訂票資訊再免費遊園一次，入園遊客可免費乘坐遊船參觀水域探秘展區。

動物園 警察

上一則

「我不是小三」如懿傳女星駁捉姦 控遭8男逼拍片

下一則

青島紅髮大媽炫富？ 戴270萬金飾上街做篩檢

延伸閱讀

5歲童發現失蹤狐猴 動物園贈終身會員

5歲童發現失蹤狐猴 動物園贈終身會員
機警5歲男孩發現被綁架狐猴 獲動物園獎賞終身會員

機警5歲男孩發現被綁架狐猴 獲動物園獎賞終身會員
戶外放風 小食蟻獸背子跑了…寶寶找到 媽媽失蹤月餘

戶外放風 小食蟻獸背子跑了…寶寶找到 媽媽失蹤月餘
游出欄翻越舍邊 北市動物園母食蟻獸揹著寶寶逃跑了

游出欄翻越舍邊 北市動物園母食蟻獸揹著寶寶逃跑了

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台