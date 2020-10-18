上海野生動物園飼養員遭熊群拖走撕咬 猛獸區急關閉

上海野生動物園一名飼養員近日在猛獸區被熊撕咬遇難，目前動物園猛獸區已暫停開放。（取自上游新聞）

上海野生動物園 一名飼養員近日在猛獸區被熊撕咬遇難，上海野生動物園猛獸區已暫停開放，目前相關各部門已介入調查，動物園正在做善後工作，相關資訊會盡快公布。

據上游新聞報導，網路流傳消息指出，17日，有遊客在上海野生動物園猛獸區乘坐遊覽大巴看到，猛獸區內正在施工，一名飼養員突然被熊群攻擊，並被拖走撕咬，現場施工人員因無法驅散熊群只能暫時躲避到車內，現場還留下了飼養員的衣服和掉落的鞋子，隨後，有警察 趕到現場。

同時，該網友還上傳了一張上海野生動物園17日發布的「關於上海野生動物園2020年10月18日起園內猛獸區（車入區）暫停開放的公告」，其中提到，因園內猛獸區（車入區）發生安全問題需及時處理和維護，故暫停開放。

針對網路流傳消息，上海野生動物園相關工作人員18日回應，消息屬實，確認飼養員已經遇難。而上海野生動物園表示，在猛獸區（車入區）關閉期間，之前已在各大網站購票且未入園的遊客，可以全額退票退款，入園遊客可在今年12月31日前憑本人網路訂票資訊再免費遊園一次，入園遊客可免費乘坐遊船參觀水域探秘展區。