「以死明志」書記過世2天就辦告別式 網：權鬥真相呢？

毛洪濤過世前在朋友圈發文。（取材自大象新聞）

成都大學黨委書記毛洪濤16日在朋友圈發布絕筆信後溺水死亡，校方昨天發布訃告，18日為毛洪濤舉行告別式。網民質疑毛洪濤死後2日校方就辦告別式「速度也太快」、「真相還沒出來」，要求儘速查出毛洪濤是否死於校內權鬥。相關關鍵字標籤在網上閱讀量已近10億。

毛洪濤16日在社交平台發布絕筆信，指控遭到成都大學校長王清遠鬥爭及排擠後不久，當天就被警方證實溺水死亡。成都大學17日發布訃告稱，毛洪濤的告別式於18日上午10時在北郊殯儀館舉行。

界面新聞報導，訃告中，成都大學稱毛洪濤任內全面加強師風師德建設，並親自策畫、組織「院長第一課」，為大一新生「繫好大學第一顆扣子」，同時推崇他數度帶隊「走村入戶訪貧問苦」，並組織48名醫護人員馳援武漢 ，為學校「經受抗疫大考、服務社會抗疫和維護師生身心健康」付出巨大努力。

訃告高度評價毛洪濤「是一名好幹部，全身心投入工作，夙夜在公、彈精竭慮、務實篤行、忘我工作，充分體現了一名共產黨員的責任擔當和使命擔當；是一名好老師，以高尚的師德、紮實的學識、無私的奉獻教育 和引導學生，深受學生愛戴」。

成都大學在獲悉毛洪濤死訊後，16日曾發文表示震驚與悲痛，當時簡短的文字引來不少網民質疑，如今又宣布18日舉辦告別式，也引起網民質疑「書記過世才兩天就辦告別式，速度也太快了吧」、「是要掩蓋什麼嗎？」、「毛老師以死明志的真相呢？」。

法廣報導，一把手的黨委書記卻受二把手的校長「欺負」，震動中國 社會，網路籲徹查的聲音雖得到成都市政府正面回應，但網民仍要求「儘速查到底」，相關關鍵字標籤閱讀量近10億筆。

另大象新聞引述毛洪濤的堂兄說，毛洪濤曾告訴他，無論是在經濟上還是其他方面，自己都不會犯錯誤的，在成都大學任職期間，要自己努力把工作做好，即便在工作上遇到不順心的事情，也不願意向領導反映，而是想靠自己的能力去改變。

今年10月1日中秋節，毛洪濤曾給老家堂妹致電問候，當時提起在成都大學的工作很不順。毛洪濤婚後和妻子先後出國深造，目前收養了一個孩子。