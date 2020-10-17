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如懿傳女星否認當小三爆8男逼拍片 網：當娼婦出名了

中國新聞組╱北京18日電
日籍男子用手護著被打的王梓芠。（視頻截圖）
日籍男子用手護著被打的王梓芠。（視頻截圖）

來源：YouTube

曾在「如懿傳」飾演侍女「阿寶」的女星王梓芠，近日遭一名中國女子指控當小三，與日籍丈夫非法同居，網上更瘋傳捉姦短片。王梓芠16日深夜在微博急發文喊冤，稱自己不是第三者，反控該名女子帶著8男來強迫她，逼她錄下與日籍丈夫被打影片，不過網民紛紛質疑說法，直斥：「當網民是傻子嗎？」

據香港01報導，王梓芠稱當日人夫的妻子帶同8名男子，強拉她到人夫睡房，拍攝她在房內被打的影片，王也上傳「諒解書」，表示該人妻曾道歉並承諾刪除拍攝的影片，王指責對方拿不完整的短片造謠，將採取法律行動。

據報導，一名女子最近發帖指控其日本籍丈夫在她懷孕期間與女演員王梓芠非法同居，並發生「不正當性行為」，兩人曾經被當場捉姦，帖文附有「捉姦片」，影片中看到赤膊男子與另一身穿睡衣的女子坐在床上，女方被疑似「正宮」的女子扯髮掌摑，大罵「不要臉」、「勾引我老公」等；赤膊男子則表示不認識「妻子」，並摟着被毆女子。

捲入事件的王梓芠在微博發帖，指日籍人夫只是她的男性朋友，又透露人夫因長期被妻子家暴，不敢回家但身無分文，無可奈何下她才讓對方借宿家中。

王梓芠更稱，這名女子當日帶8名男子闖入家中，強拉她入日男的房間，強逼她配合拍攝在床上被打的短片，事後更遭污蔑成第三者。王指，事發時在場的助理可以作證，警方介入後「證實了不是（第）三者關係，只是留宿關係」。

不過，許多網民質疑王梓芠的說法，留言開罵「沒有關係還抱在一起？騙三歲小孩」、「沒關係？為什麼他抱著是你？不是他老婆？」、「做演員沒出名，做娼婦倒是出名了」、「看那個視頻說是被強迫，真不像啊！你倆在一起摟著呢」

王梓芠在《如懿傳》中飾演侍女「阿寶」。（取材自微博）
王梓芠在《如懿傳》中飾演侍女「阿寶」。（取材自微博）
日籍男子用手護著被打的王梓芠。（視頻截圖）
日籍男子用手護著被打的王梓芠。（視頻截圖）

微博 家暴 中國

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