對脫疆者發難民證 哈薩克承認新疆存在再教育營

人權領袖賽爾克堅說，哈薩克政府發給兩名逃離新疆的哈薩克族人難民證，意味當局首度承認新疆存在再教育營。圖為哈斯鐵爾．木沙汗的難民證。（賽爾克堅提供）中央社

哈薩克阿塔珠爾特志願者組織創辦人賽爾克堅指出，哈薩克政府對兩名逃離中國 新疆維吾爾自治區的哈薩克族人核發難民證，意味努爾蘇丹當局首度正式承認新疆存在再教育 營。

哈薩克人權團體阿塔珠爾特志願者組織（Atajurt Kazakh Human Rights）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）今天在電話中告訴中央社記者，去年10月從新疆逃到哈薩克的哈斯鐵爾．木沙汗（Kaster Musakhan）、木拉格爾．阿里木（Murager Alimuly）16日自阿克摩拉州（Akmola）移民廳取得難民身分。

他對中央社記者提供兩本藍色外皮難民證的照片，封面以哈文和俄文寫著「哈薩克共和國難民證」，內頁分別貼有哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木的大頭照，證件效期均為2020年10月15日至2021年10月16日。

賽爾克堅說：「這是向來跟中共 一唱一和的哈薩克當局第一次對逃離新疆的哈薩克人核發難民證，意味著哈薩克政府首度正式地以文件的形式，證實並且承認新疆存在再教育營。」

不堪中國當局「系統性壓迫」，哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木於去年10月逃離新疆、非法入境哈薩克，之後被補，並且服刑。兩人在阿塔珠爾特志願者組織協助下，向哈薩克努爾蘇丹（Nur-Sultan）當局申請庇護。

兩人去年10月14日在阿塔珠爾特志願者組織的記者會中指出，他們不堪中國當局多年折磨而被迫逃亡，兩人的證詞揭發了「再教育營」內幕。

當時25歲的木拉格爾．阿里木表示：「（新疆）額敏縣是一個小縣份，當地就有9個營區。不論80歲的老人，還是20歲的年輕人，都遭到囚禁。」

當時30歲的哈斯鐵爾．木沙汗說：「如果放了5個，他們會立刻再抓20個。我的一個兄弟2016年被抓，我們至今不知道他的處境。我們不敢去問，我們自己可能也會被拘禁。」

阿塔珠爾特志願者組織長年以來揭發「再教育營」內幕，因不斷遭到哈薩克親中人士誹謗和哈薩克當局長期騷擾，賽爾克堅最近將組織搬到土耳其註冊，目前仍在申請過程中。他於9月間入境土耳其，現居伊斯坦堡。

賽爾克堅表示，6位「脫疆者」中，除哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木之外，43歲的薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）在阿塔珠爾特志願者組織奔走下，已獲瑞典庇護。

他說：「土耳其政府接納數以百計逃離新疆的維吾爾人，哈薩克政府卻連幾個哈薩克人（族）都幫不了，還要看中共的臉色，你們好意思說自己是個獨立國家嗎？」賽爾克堅強調，阿塔珠爾特志願者組織將會繼續全力協助另外3人向努爾蘇丹當局爭取難民身分。