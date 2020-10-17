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對脫疆者發難民證 哈薩克承認新疆存在再教育營

中央社安卡拉17日專電
人權領袖賽爾克堅說，哈薩克政府發給兩名逃離新疆的哈薩克族人難民證，意味當局首度承認新疆存在再教育營。圖為哈斯鐵爾．木沙汗的難民證。（賽爾克堅提供）中央社
人權領袖賽爾克堅說，哈薩克政府發給兩名逃離新疆的哈薩克族人難民證，意味當局首度承認新疆存在再教育營。圖為哈斯鐵爾．木沙汗的難民證。（賽爾克堅提供）中央社

哈薩克阿塔珠爾特志願者組織創辦人賽爾克堅指出，哈薩克政府對兩名逃離中國新疆維吾爾自治區的哈薩克族人核發難民證，意味努爾蘇丹當局首度正式承認新疆存在再教育營。

哈薩克人權團體阿塔珠爾特志願者組織（Atajurt Kazakh Human Rights）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）今天在電話中告訴中央社記者，去年10月從新疆逃到哈薩克的哈斯鐵爾．木沙汗（Kaster Musakhan）、木拉格爾．阿里木（Murager Alimuly）16日自阿克摩拉州（Akmola）移民廳取得難民身分。

他對中央社記者提供兩本藍色外皮難民證的照片，封面以哈文和俄文寫著「哈薩克共和國難民證」，內頁分別貼有哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木的大頭照，證件效期均為2020年10月15日至2021年10月16日。

賽爾克堅說：「這是向來跟中共一唱一和的哈薩克當局第一次對逃離新疆的哈薩克人核發難民證，意味著哈薩克政府首度正式地以文件的形式，證實並且承認新疆存在再教育營。」

不堪中國當局「系統性壓迫」，哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木於去年10月逃離新疆、非法入境哈薩克，之後被補，並且服刑。兩人在阿塔珠爾特志願者組織協助下，向哈薩克努爾蘇丹（Nur-Sultan）當局申請庇護。

兩人去年10月14日在阿塔珠爾特志願者組織的記者會中指出，他們不堪中國當局多年折磨而被迫逃亡，兩人的證詞揭發了「再教育營」內幕。

當時25歲的木拉格爾．阿里木表示：「（新疆）額敏縣是一個小縣份，當地就有9個營區。不論80歲的老人，還是20歲的年輕人，都遭到囚禁。」

當時30歲的哈斯鐵爾．木沙汗說：「如果放了5個，他們會立刻再抓20個。我的一個兄弟2016年被抓，我們至今不知道他的處境。我們不敢去問，我們自己可能也會被拘禁。」

阿塔珠爾特志願者組織長年以來揭發「再教育營」內幕，因不斷遭到哈薩克親中人士誹謗和哈薩克當局長期騷擾，賽爾克堅最近將組織搬到土耳其註冊，目前仍在申請過程中。他於9月間入境土耳其，現居伊斯坦堡。

賽爾克堅表示，6位「脫疆者」中，除哈斯鐵爾．木沙汗和木拉格爾．阿里木之外，43歲的薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）在阿塔珠爾特志願者組織奔走下，已獲瑞典庇護。

他說：「土耳其政府接納數以百計逃離新疆的維吾爾人，哈薩克政府卻連幾個哈薩克人（族）都幫不了，還要看中共的臉色，你們好意思說自己是個獨立國家嗎？」賽爾克堅強調，阿塔珠爾特志願者組織將會繼續全力協助另外3人向努爾蘇丹當局爭取難民身分。

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