廣州隔離酒店員工染疫 網：習近平因此提前回北京？

廣州市花都區一度假村爆出疫情，民眾排隊接受病毒檢測。（取材自微博）

廣州市花都區衛生健康局16日通報，一名在白雲國際機場附近隔離酒店工作的員工確診為新冠病毒，由於該員曾為在酒店內進行隔離的房客送餐，初判應是被境外輸入病例傳染。該酒店附近的獅嶺鎮、花山鎮部分村已封村，且區域內學校停課，相關群體正在進行核酸檢測 。

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香港文匯報報導，確診者王姓員工在15日定期檢查時測出陽性，目前是無症狀感染者，已轉入廣州市第八人民醫院隔離醫學觀察。當晚，廣州市花都區疫情 防控指揮部立即啟動應急響應，開展流行病學調查，目前對其密切接觸人員68人已經全部實行隔離醫學觀察，其中66人核酸檢測為陰性，2人檢測結果待出。

現年40歲的王姓員工居住在該酒店員工宿舍，他自述工作內容包含為房客送餐、送快遞，以及酒店前台安保，工作時僅偶爾戴口罩；下班時亦兼差摩托車司機載客，載客時均佩戴一次性醫用口罩；在10月1日到15日期間無乘坐過公交和地鐵。

報導指，王姓員工工作的隔離酒店為欣園酒店，位於廣州花都區芙蓉嶂度假村，該度假村外主要進出口已經封鎖。度假村附近的獅嶺鎮和花山鎮亦封路，管制進出入。獅嶺鎮瑞邊村現場負責人表示，計畫一天之內要完成全村4000人左右的核酸檢測。獅嶺鎮新莊村新莊小學則是下午停課，500餘名學生接受核酸檢測。

獅嶺鎮羅仙村村民楊小姐說，「聽到封村的消息，不少人已經提前購買米和水。現場很有秩序，沒有出現慌亂的情況」。

繼青島之後，廣州也傳出疫情，不少中國 網民呼籲政府不能因為疫情緩和就鬆懈防疫，要持續嚴格管理，並建議隔離酒店的工作人員都應該打疫苗，避免一個不小心就造成疫情擴散。有網民則稱，王姓員工15日確診，中國國家主席習近平也在15日中午提前結束了他原定六天的廣東行程，猜測「難道廣州疫情是緊急返京的原因？」