賽普勒斯廢除「黃金護照」 中國權貴移民路斷

賽普勒斯護照。（取材自Getty images）

地中海國家賽普勒斯此前被爆成為中國 政商權貴、甚至有犯罪紀錄人士的移民 管道，賽普勒斯日前宣布，將於11月1日起停止這個被俗成為「黃金護照」（Golden Passport）的投資 移民計畫，預料將斷送中共權貴的移民之路。

綜合媒體報導，半島電視台8月份發布題為「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers）的調查報導，指近500名中國富商近年以投資方式獲得賽普勒斯護照，其中包括亞洲女首富、碧桂園的楊惠妍，以及多名人大代表、政協委員和國企華潤電力總裁唐勇等人；在該投資移民計畫中，中國公民是為數第二多的客戶。但依中國法律，這些政協委員、人大代表和國企幹部理應喪失中國籍和政治職務。

賽普勒斯政府發言人在13日新聞發布會表示，將於11月1日起取消 「黃金護照 」計畫。該國內政部和財政部曾在推特上發表聲明，稱現行的投資移民計畫「存在弱點」並有「濫用」現象。報導指出，賽普勒斯國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）已宣布將於19日辭職。半島電視台的調查文件曾稱他涉嫌利用投資移民計畫向罪犯出售護照。

賽普勒斯2013年推出的「黃金護照」移民計畫，只要投資250萬歐元（約295萬美元），六個月內就可以成為賽國公民，且不用坐移民監。由於賽普勒斯是歐盟成員國，擁有賽國國籍等於享有歐盟27國居住、遷徙與工作等權益。

申請賽普勒斯護照除了要滿足在當地的投資條件外，還要求沒有犯罪記錄。但報導顯示，來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑；另一名商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁。但他們二人都獲得了賽普勒斯的「黃金護照」。

自由亞洲電台引述半島電視台12日報導指出，賽普勒斯國會眾議院議長西盧里斯、反對派議員喬瓦尼斯和當地產商，都願意動用自己的影響力協助中國公民移民，只要有錢，甚至可以幫忙更改名字換新身分，並指出之前都有貪污犯成功移民，又說可以違規幫他完成申請。西盧里斯還說，政府、商界等國內各層面都會支持這名中國人入籍。

半島電視台報導還稱，在2017到2019年間，賽普勒斯對全球70多國的申請者批准發放了1400本「黃金護照」，其中不乏洗錢、欺詐、貪污罪犯，有的正被國際刑警組織通緝，申請者以俄羅斯、中國、烏克蘭等國家的高風險人士最多。