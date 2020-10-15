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5天變3天…習近平傳縮短南巡行程回京 網猜健康問題?

中國新聞組／北京16日電
14日下午，習近平在深圳蓮花山公園遠眺特區新貌。( 新華社)
14日下午，習近平在深圳蓮花山公園遠眺特區新貌。( 新華社)

中國國家主席習近平這次高調南巡，14日參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，發表重要講話時猛咳，引發各界關注。法廣網報導，外界本以為習還會繼續在廣東的其他行程時，突傳出習已打道回京的消息。習南巡行程縮短引發臆測，「難不成習主席真的出現健康問題嗎」。

據了解，15日中午約12時，新華社突刊文，為習的廣東之行作總結。而陪同習南下的中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明，15日亦已抵達在湖北武漢，出席「人民至上　生命至上」抗擊新冠肺炎疫情專題展覽開幕式。由此顯見，習一行人確實已結束廣東之行。

另有消息人士向港媒透露，習此行來去匆匆，行蹤神秘，14日早上大會開幕典禮由上午10時突然押後至10時半才開始，且習講話時語氣緩慢、出現咳嗽，讓外界揣測習是否因身體不適，提前回京。

另有廣州維權人士也爆料，這次習南下，他12日被國保安排至梅州旅遊，15日被結束旅遊回廣州，這也間接證實了領導人已離開廣東。

中國問題專家林和立分析指出，以往習南巡都有五至六天時間，但今次只有短短三天，明顯有所縮短。他認為，時間縮短可能與26日將舉行的五中全會有關。

以往五中全會都涉及接班人事宜，如毛澤東首次成爲中央政治局委員、鄧小平退休、江澤民接班、習近平成爲接班人等都發生在五中全會上。不過林和立認爲此次五中全會的基調仍是鞏固習權力，確保自己能在2022年順利連任，不出現繼任人或重大變動。

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