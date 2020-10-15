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美國務院任命西藏事務官員 中國：出於政治操弄

中央社台北15日電
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

美國國務院助卿戴斯卓將兼任「西藏事務特別協調員」，推動北京和西藏精神領袖達賴喇嘛之間的對話。中國外交部發言人趙立堅今天指，美國此舉是出於政治操弄，中國堅決反對，也從未承認。

趙立堅今天在外交部例行記者會回答媒體提問時，作上述表示。

他說，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。而美國設立「西藏事務特別協調員」，完全是出於政治操弄，旨在「干涉中國內政，破壞西藏發展穩定」。

趙立堅聲稱，西藏「和平解放」60多年來，當地經濟蓬勃發展、社會和諧、文化繁榮、各族團結，並指包括藏族在內的西藏人民，「享有充分的宗教信仰自由，各項權利都得到充分尊重和保障」。

他也要求美國停止利用西藏問題干涉中國內政、破壞西藏發展穩定，指中國將採一切必要措施捍衛自身利益。

中共西藏自治區委員會書記吳英杰今天則在說明「扶貧」的記者會中說，2019年底西藏74個貧困縣區「摘帽」，近63萬貧困人口脫貧，基層黨組織在引領脫貧時，既「管肚子」更注重「管腦子」，進一步激發貧困群眾「理性對待宗教」，各族群眾更加自覺「感黨恩、聽黨話、跟黨走」。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）14日宣布， 國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）將兼任「西藏事務特別協調員」，致力推動北京和西藏精神領袖達賴喇嘛之間的對話，並保護藏族獨特宗教、文化和語言認同，及改善他們的人權狀況。

這一職位是在2002年「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002）規定下，由國務卿和相關國會委員會協商後所認命。此前，職位已懸缺3年9個月。

中國 美國 趙立堅

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