我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯華生車禍亡 喬州米爾頓賠1000萬並命名橋樑

「黃金郵編」決定孩子未來？紐約頂尖學區成本驚人

耶魯華裔學生車禍亡 喬州米爾頓市賠1000萬並命名橋樑

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
21歲耶魯大學(Yale University)張姓學生Joshua Chang...
21歲耶魯大學(Yale University)張姓學生Joshua Chang於10年前車禍身亡。( )

一場纏訟近10年的死亡官司落幕。喬治亞州米爾頓市(Milton)市議會日前一致通過和解協議，同意支付21歲耶魯大學(Yale University)張姓學生Joshua Chang家屬1000萬元，並將車禍現場附近一座橋樑以其Joshua Chang命名，以紀念這名在2016年車禍中喪生的青年。

Joshua Chang2016年11月19日感恩節假期返家期間，駕車行經米爾頓市Batesville Road時，車輛駛離行車道，撞上一座位於道路旁的大型混凝土及石材花盆，傷重不治，年僅21歲。

Joshua Chang生前是優秀學生，曾以Woodstock High School畢業生致詞代表身分畢業，並獲全額獎學金進入耶魯大學。他當時已是大四學生，主修機械工程及經濟學。

根據家屬律師說法，肇事地點附近的花盆寬約7至8呎，多年來一直位於市政府管理的區域。警方調查未發現Joshua Chang超速或使用手機，體內也沒有酒精或毒品。家屬律師表示，他當時為閃避道路上的物體而急轉方向，隨後撞上花盆；該花盆後來被移除。

Joshua Chang父母其後控告米爾頓市，認為市政府應移除造成危險的道路設施。經多年訴訟，富爾頓郡(Fulton County)陪審團2023年裁定米爾頓市須為Joshua Chang死亡負責，判賠金額為3255萬元；FOX 5先前報導則稱總賠償額約3500萬元。

Joshua Chang的母親Rebecca Zhu當時表示，她等候超過6年才等到司法裁決，「我一直知道那不是Joshua的錯，但我必須等6年半才能得到正義。」

喬治亞州上訴法院2024年維持對米爾頓市的不利判決。市府隨後繼續上訴至喬治亞州最高法院，使這起案件受到全州地方政府高度關注。

米爾頓市主張，地方政府通常受到「主權豁免」(sovereign immunity)保護，不應因行車道以外的道路缺陷承擔民事責任。亞特蘭大、桑迪斯普林斯(Sandy Springs)、塞達敦(Cedartown)等地方政府也支持米爾頓市，擔心相關判決可能擴大城市對道路周邊樹木、標誌、電線桿等設施所承擔的法律責任。

喬治亞州最高法院今年3月縮小地方政府因行車道以外危險環境而承擔疏失責任的適用範圍，但仍保留一項例外：如果危險狀況達到「公害」(nuisance)的法律標準，地方政府仍可能被追究責任。

最高法院因此將張喬舒亞案中涉及「公害」認定的部分發回上訴法院進一步審理。雙方最終在相關程序完成前達成和解。

根據日前獲米爾頓市議會批准的協議，和解金1000萬元中，666.7萬元由喬治亞州地方政府風險管理機構支付，另外333.3萬元由米爾頓市負擔。

Joshua Chang家屬律師表示，任何和解都無法挽回這名「前途無限」年輕人的生命，但希望協議能讓家屬獲得一些安慰。

Joshua Chang的母親說，金錢無法彌補失去孩子的痛苦。「人們總喜歡使用『告一段落』這個詞，但我要告訴大家，根本不存在所謂的真正結束。」她說，對父母而言，失去孩子的傷痛永遠不會消失，這起案件最重要的是促成改變。

米爾頓市經理克羅科夫(Steven Krokoff)表示，這起訴訟已促使市府重新檢視道路安全，目前已強化對道路範圍內潛在危險物的檢查。

精華 FAQ

  • 他在2016年11月19日感恩節假期返家時，於Batesville Road駕車失控，撞上路旁大型混凝土與石材花盆，最終因重傷不治身亡，年僅21歲。警方未發現他有超速、酒駕或使用手機跡象。

  • 因家屬長年主張市府未移除危險道路設施，且陪審團與上訴法院都曾對市府作出不利判決；在最高法院對責任範圍進一步審理前，雙方選擇先達成和解。

  • 案件促使米爾頓市重新檢視道路安全，加強檢查潛在危險物；同時也引發多個地方政府關注，擔心類似判決會擴大對道路周邊設施的法律責任。

耶魯 華裔 耶魯大學

上一則

BTS熱潮席捲芝城 麥當勞推能量飲料辦K-pop派對

延伸閱讀

稱珊迪虎克小學槍擊是騙局 瓊斯誹謗案判賠5000萬 上訴減免至560萬

稱珊迪虎克小學槍擊是騙局 瓊斯誹謗案判賠5000萬 上訴減免至560萬
街頭飆車撞死爸媽 雙胞胎女兒倖存4年後終獲賠3300萬

街頭飆車撞死爸媽 雙胞胎女兒倖存4年後終獲賠3300萬
曼哈頓華人工地墜落重傷 訴訟8年獲450萬元和解

曼哈頓華人工地墜落重傷 訴訟8年獲450萬元和解
盜賣受贈遺體器官 哈佛5300萬元和解 設助學金「紀念大體捐贈者」

盜賣受贈遺體器官 哈佛5300萬元和解 設助學金「紀念大體捐贈者」

熱門新聞

馬里蘭大學藥學院講師基布雷特(Berhanu Kibret)。(馬大官網截圖 )

簽證逾期獲准留美 馬大年度教師仍遭ICE機場拘捕拒保釋

2026-08-21 09:35
申請政治庇護人士，大都取得了工卡。(移民局官網截圖)

政庇隱形危機：B1/B2簽證若遭撤銷 工卡在手安全嗎？

2026-08-26 09:23
UIUC新學年24日開學。(UIUC官方臉書)

川普政府收緊留學生實習 香檳伊大即起暫停核發部分CPT

2026-08-26 10:27
調查人員在房子被燒毀的案發現場工作。(美聯社)

槍殺8親人從90歲到7歲都不放過 蒙州男焚屋自盡

2026-08-25 21:38
莉莉安．史馬特在路州的湖裡游泳時感染「噬腦變形蟲」，過完八歲生日後的隔天不治。(美聯社)

路州8歲童湖裡游泳染「噬腦蟲」 生日隔天不治

2026-08-24 20:18
全美有15個州爆發食用遭大腸桿菌和沙門氏菌雙重感染的苜蓿芽而引發食物中毒事件。圖為培養皿內的大腸桿菌分離菌株。(美聯社)

苜蓿芽染菌15州55人食物中毒 鎖定明州供應商為汙染源頭

2026-08-21 20:37

超人氣

更多 >
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元
華人10年美簽續簽「難如登天」免面試也搶不到預約號

華人10年美簽續簽「難如登天」免面試也搶不到預約號
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情