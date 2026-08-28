BTS熱潮席捲芝城 麥當勞推能量飲料辦K-pop派對
配合K-pop熱潮及BTS暌違多年重返芝加哥，麥當勞27日在芝加哥克拉克街(Clark Street)門市舉辦「演唱會前先喝一杯(The Pre-Show Sip)」活動，邀請K-pop歌迷在演唱會前聚會、品嘗全新飲品並參與舞蹈、遊戲及拍照活動，其中最新推出的Red Bull® Dragonberry Energizer成為活動焦點。
這場K-pop主題活動於27日下午2時至5時，在克拉克街麥當勞門市舉行，活動主打「演唱會前先喝一杯」概念，讓歌迷在進場聽歌前先聚集交流、拍照及參與互動活動。
麥當勞此次活動同時配合其最新飲品系列推出，現場提供7款全新特色飲品，其中包括最新上市的Red Bull Dragonberry Energizer。這款飲品將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，麥當勞自8月17日起在部分門市推出。
除了飲品體驗，活動也安排多項K-pop元素，包括舞者帶領現場民眾參與編舞挑戰、K-pop知識問答及粉絲互動遊戲，並設置適合歌迷拍照、製作社群媒體內容的場景。
活動還邀請社群媒體創作者Michael Le、K-pop Cowboy Luluboi，以及麥當勞吉祥物Ronald McDonald和Grimace等現身，與歌迷互動；還有出席者穿上創意十足的「麥當勞女孩」現身，立即成為現場拍攝焦點。此外，活動中推出多個趣味活動，包括自制杯套、即席舞蹈等，氣氛熱絡，主辦單位並準備麥當勞相關贈品，送完為止。
此次活動選在BTS芝加哥演唱會前舉行，也讓芝加哥市中心的K-pop氣氛提前升溫。BTS於27日及28日在Soldier Field舉行「ARIRANG」世界巡迴演唱會，這也是該團相隔約7年再度回到芝加哥演出，兩場演出均已售罄，吸引大批粉絲從各地前來。
麥當勞表示，「The Pre-Show Sip」希望仿照歌迷在演唱會前聚會的文化，打造一個讓粉絲「喝一杯、社交、創作內容並準備迎接演唱會」的K-pop主題體驗。
麥當勞27日在芝加哥克拉克街門市舉辦「演唱會前先喝一杯」活動，邀請K-pop歌迷在演唱會前聚會、拍照、參與舞蹈與遊戲，營造粉絲交流氣氛。 焦點是新推出的Red Bull Dragonberry Energizer，將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，屬於麥當勞8月17日起在部分門市推出的7款特色飲品之一。 活動選在BTS於Soldier Field開唱前舉行，模仿歌迷演唱會前相聚的文化，讓粉絲先社交、創作內容並暖身，進一步炒熱芝加哥市中心的K-pop氛圍。
精華 FAQ
麥當勞27日在芝加哥克拉克街門市舉辦「演唱會前先喝一杯」活動，邀請K-pop歌迷在演唱會前聚會、拍照、參與舞蹈與遊戲，營造粉絲交流氣氛。
焦點是新推出的Red Bull Dragonberry Energizer，將Red Bull能量飲料與龍果風味結合，屬於麥當勞8月17日起在部分門市推出的7款特色飲品之一。
活動選在BTS於Soldier Field開唱前舉行，模仿歌迷演唱會前相聚的文化，讓粉絲先社交、創作內容並暖身，進一步炒熱芝加哥市中心的K-pop氛圍。
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