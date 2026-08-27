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維州成立聯邦問責小組 專責挑戰川普政府越權政策

特派員黃惠玲／即時報導
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維吉尼亞州檢察長瓊斯(Jay Jones)成立新的法律團隊「聯邦問責小組」(Fe...
維吉尼亞州檢察長瓊斯(Jay Jones)成立新的法律團隊「聯邦問責小組」(Federal Accountability Unit)，專門針對川普政府涉嫌「聯邦權力越界」的政策與行政措施採取法律行動。(瓊斯官方臉書)

維吉尼亞州檢察長瓊斯(Jay Jones)26日宣布成立新的法律團隊「聯邦問責小組」(Federal Accountability Unit)，專門針對川普政府涉嫌「聯邦權力越界」(federal overreach)的政策與行政措施採取法律行動。

瓊斯表示，這是維州總檢察長辦公室首個跨部門組成的專責團隊，主要任務是監測聯邦政府新出台的政策，在必要時迅速採取法律行動，包括提起訴訟，捍衛維吉尼亞州及州民權益。

新成立的小組共有四名律師，分別來自總檢察長辦公室的訴訟總監辦公室(Office of the Solicitor General)及民事訴訟部門(Civil Litigation Division)，由副訴訟總監基南（Megan Keenan）領導。

瓊斯表示，成立該小組的目的，是讓維州擁有一支長期且專責的法律團隊，持續追蹤聯邦政府可能影響維州的新政策，並在必要時迅速作出回應。

根據檢察長辦公室，新團隊將關注一系列可能影響維州的聯邦政策，包括關稅、聯邦經費、聯邦政府人力削減，以及政府效率部(DOGE)相關行動。

此外，該團隊也將處理選舉、醫療保健、移民、環境保護、消費者權益、憲法權利及其他經濟政策等議題。

瓊斯表示，他曾承諾「把維州放在第一位」，新成立的聯邦問責小組將針對其認為傷害維州民眾的川普政府政策採取行動，包括推高生活成本的關稅，以及政府效率部改革所造成的影響。

他說，當聯邦政府以關鍵經費作為施壓手段、聯邦政策威脅維州勞工與家庭，或總統的行動危及民主制度時，該團隊都將做好透過法律途徑反擊的準備。

維州檢察長辦公室表示，聯邦問責小組除了在必要時代表維州提起訴訟，也將在相關案件中為維州辯護，並與其他州的總檢察長及法律團隊合作，推動多州聯合訴訟。

瓊斯辦公室指出，隨著民主黨主政的州政府與川普政府持續因聯邦政策及行政命令在法院交鋒，維州成立專責法律團隊，希望能更迅速應對聯邦層級的政策變化。該辦公室稱，這是目前辦公室內首個跨職能、專門處理聯邦政府問責問題的法律團隊。

精華 FAQ

  • 瓊斯表示，這支跨部門法律團隊是為了長期監測聯邦政策變化，並在認為政策傷害維州與州民時迅速採取法律行動，包含訴訟與辯護。

  • 小組共有4名律師，分別來自訴訟總監辦公室與民事訴訟部門，並由副訴訟總監Megan Keenan領導，屬於首個跨職能專責團隊。

  • 該團隊將關注關稅、聯邦經費、人力削減、DOGE相關行動，也會處理選舉、醫療、移民、環保、消費者權益與憲法權利等議題。

維州 川普 聯邦政府

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