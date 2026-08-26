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15分鐘市中心直達歐海爾 芝擬推機場快線 票價實惠

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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O'Hare Flyer宣布將打造一條從芝加哥市區直達歐海爾機場的快線車。(O'...
O'Hare Flyer宣布將打造一條從芝加哥市區直達歐海爾機場的快線車。(O'Hare Flyer)

芝加哥市中心與歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)之間的快速直達鐵路構想歷經多年，始終未能實現。如今，一家新創公司提出「O'Hare Flyer」計畫，號稱可利用現有貨運鐵路路廊，打造全程專用軌道的快速列車，最快15分鐘從芝加哥市中心抵達歐海爾機場，票價也將低於Uber、Lyft等叫車服務。

O'Hare Flyer由芝加哥資深鐵路顧問Mark Walbrun、策略顧問David Lundy及前伊州收費公路局(Illinois Tollway)主管、前芝加哥收費公路(Chicago Skyway)執行長Kristi Lafleur共同創辦，預估總投資約22.5億元。

O'Hare Flyer執行長Lundy表示，過去試圖連接市中心與歐海爾的方案，不是複製CTA藍線，就是興建大型地下隧道，但「這些方式都行不通」。新計畫是利用近西區一處Union Pacific(UP)貨運鐵路場目前逐步釋出的土地，讓私人企業能夠在既有鐵路走廊上，以較少的新建工程打造專用快速鐵路。

O'Hare Flyer擬在芝加哥舊郵政總局(Old Post Office)西側興建市中心車站，並利用堅尼街(Canal Street)地下長期閒置的鐵路軌道。列車離開市中心後，將先向南行駛，在羅斯福路(Roosevelt Road)附近轉向西行，利用CSX及UP部分既有鐵路線，之後轉向北行駛至Canadian National(CN)鐵路線，並增建一條專用軌道。

抵達機場後，計畫興建一座約90呎高的高架軌道，跨越I-190上方兩條飛機滑行道，再沿機場環形道路鋪設軌道，並在2號航廈外設置月台。乘客可方便前往1、3號航廈，也可快速轉乘前往5號航廈的機場捷運。

O'Hare Flyer表示，目前已與CSX達成初步協議，並與CN及UP進行協商。

該計畫預計採用電池驅動列車，可能由Stadler或Siemens Mobility製造。類似列車近期已獲Metra採購，最高時速可達120哩，單次充電續航約60哩，遠超過市中心至歐海約20哩的距離。

列車預計每天凌晨4時至晚上10時營運，票價尚未確定，但業者表示將高於CTA藍線票價、低於Uber或Lyft等叫車費用。目前從市中心搭乘叫車服務前往歐海爾，通常需支付超過50元，且費時經常超過1小時。

Lundy表示，只要取得芝加哥市政府及各鐵路公司的最終批准，募資應不成問題。若一切順利，工程可能在2027年開始初步施工，約5年內完工。

德堡大學(Depaul Uni,)都市發展研究機構Chaddick Institute主任Joseph Schwieterman表示，這項計畫比過去一些「天馬行空」的構想更具可行性。但他也指出，計畫仍面臨多項風險，包括對債務融資的依賴、必須吸引足夠乘客維持營運、工程成本可能超支，以及大部分路段採單線設計可能影響服務可靠度。

2018年，時任芝市長伊曼紐曾選定馬斯克(Elon Musk)旗下公司興建市中心至歐海爾的地下快線，當時提出12分鐘抵達、票價25元及時速超過100哩的構想，但最終未能實現。

精華 FAQ

  • 業者計畫沿用現有貨運鐵路走廊，興建全程專用軌道的快速列車，減少大規模新建工程，目標是讓市中心到歐海爾最快15分鐘可達。

  • O'Hare Flyer表示票價尚未公布，但會高於CTA藍線、低於Uber或Lyft等叫車服務，藉此在速度與價格之間找到更具吸引力的平衡。

  • 計畫仍需取得市府與鐵路公司核准，並仰賴債務融資與足夠客源；此外，工程成本可能超支，且多數路段採單線也恐影響營運可靠度。

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