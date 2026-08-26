川普政府收緊留學生實習 香檳伊大即起暫停核發部分CPT

UIUC新學年24日開學。(UIUC官方臉書)

川普 政府持續收緊國際學生在美實習與就業規定，香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign，UIUC)24日開學第一天就在官網宣布，將立即依據聯邦國土安全部學生與交流訪客資訊系統(DHS-SEVP)最新指引，調整課程實習訓練(Curricular Practical Training，CPT)的核發標準，未來與選修課程掛鉤的CPT將無法再獲批准。

香檳伊大是全美國際學生人數最多的公立大學之一，校方長期位居全美公立大學前列。2024–25學年，該校共有1萬2474名國際學生，若加上畢業後正在OPT的國際學生，總數達1萬6144人。

香檳伊大官網稱，DHS-SEVP於24日發布第2608-02號公告，進一步釐清F-1國際學生申請CPT的資格。根據新指引，CPT只能核發給實務訓練是該課程所有學生畢業必要條件的情況，不論學生是否為美國公民 。

CPT是F-1學生在畢業前可使用的一項實習工作許可，允許國際學生參與與學業密切相關的實習、合作教育(cooperative education)或其他工作／學習計畫。過去，部分並非所有學生畢業必修的實習，也可能透過具有正式工作內容的課程，或與學生論文研究主題直接相關等方式獲得CPT批准。

但根據DHS-SEVP最新解釋，若CPT是建立在選修課程之上，今後將無法獲得批准。

香檳伊大國際學生與學者服務處(ISSS)表示，即日起，只有在該課程所有學生都必須參與實務訓練才能畢業的情況下，學校才能批准CPT。

申請CPT的學生還必須取得學術顧問確認，證明該課程依照學校課程目錄(Programs of Study)規定，所有學生均必須參加這項實務訓練。此外，學生還必須提供證明，顯示預定聘用CPT學生的雇主已與香檳伊大簽署合作協議，同意為該校學生提供特定的實務訓練。

已經獲得批准並取得授權的CPT，則不受此次政策調整影響。

香檳伊大表示，由於這項聯邦公告發布後收到大量學生詢問，ISSS目前無法逐一回覆個別案件。校方正在依照DHS-SEVP目前公布的指引調整CPT審核方式，並將持續關注聯邦政府後續發布的相關規定。

此次變化被視為川普政府持續收緊國際學生身分及實習工作的最新措施。對許多依靠CPT取得校外實習經驗的F-1學生而言，最大的影響在於，過去透過選修課程取得CPT的途徑可能被大幅限縮，學生未來必須確認實習是否屬於整個學術課程的必修畢業要求，以及雇主是否符合學校合作規定。