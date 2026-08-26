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從年收不足1萬到指標歌劇院女主 台裔何佳陵唱出逆襲路

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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何佳陵目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)演出蝴...
何佳陵目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)演出蝴蝶夫人女主角巧巧桑。(聖塔菲歌劇院Browen Sharp提供)

畢業於台北藝術大學的女高音何佳陵(Karen Chia-Ling Ho)，旅美發展十多年，從紐約上州、舊金山到辛辛那提，再到美國各地歌劇舞台，一路走來歷經考驗。她曾為了生活到華埠教鋼琴、聲樂，一小時只賺20元；期間有好幾年，她的年收入不到一萬元，更曾在最艱難的時候懷疑自己，甚至認真思考過放棄歌劇。

如今，她站上美國歌劇界極具份量的舞台─新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)舞台，擔綱普契尼經典歌劇「蝴蝶夫人」(Madama Butterfly)女主角巧巧桑(Cio-Cio-San)。

創立於1957年的聖塔菲歌劇院，不僅是美國重要的夏季歌劇舞台，更以培育歌劇人才聞名。其歌手學徒計畫已有近70年歷史，至今已培養超過1500名歌手，包括後來登上國際舞台的Joyce DiDonato、Michael Fabiano等。

從藝術歌曲意外走進歌劇之路

何佳陵從小喜歡唱歌，早期的她對藝術歌曲更感興趣，就讀台灣藝術大學期間，她希望成為專業的藝術歌曲音樂會歌手。

原本對歌劇沒有特別憧憬的何佳陵，赴美進入伊士曼音樂學院(Eastman School of Music)後，有次在老師鼓勵下參加了歌劇甄選，意外改變她的人生方向。

在這所享有盛名的音樂學府，她開始真正走進歌劇世界，不僅取得音樂碩士學位，更獲得以美國著名女高音Renée Fleming命名的獎項。之後，她再赴辛辛那提大學音樂學院專攻歌劇，取得歌劇藝術家文憑(Artist Diploma)，踏上專業歌劇之路。

2008年，她參加加州歌劇協會聲樂比賽，獲得總冠軍及戲劇女高音組第一名；2014年入選舊金山歌劇院Merola歌劇培訓計畫，在莫札特「唐喬望尼」中飾演Donna Elvira；2015年則與佛羅里達州聖彼得堡歌劇公司合作，在普契尼「杜蘭朵」中飾演柳兒。

苦熬多時 好幾年年收不到1萬元

看似豐富的經歷，其實是身心百分百投入的辛苦成果。何佳陵說，美國歌劇界與一般人的想像不同，多數歌手都是自由工作者，沒有固定劇院與穩定薪資，必須隨著不同製作到各地演出。

「居無定所。」何佳陵如此形容自己的歌劇生涯。回憶剛進入業界的那些年，工作相當零星，曾經連續好幾年一年收入不到1萬元。

「現在回頭想，真的不知道自己怎麼活下來的。」為了維持生活，她曾到紐約布碌侖的華埠教鋼琴、聲樂，每小時收入只有20元。由於學生分散各地，她常常一周可能只有一、兩天有課，卻經常需要花兩、三個小時通勤。「那時候就是有工作就做。」

2013年搬到紐約後，為了減少開支她選擇住在像儲藏室的小房間兩年；後來透過台灣教會找到提供給台灣學生的住宿，又遇到教會長輩將公寓房間分租給她。期間為增加收入，透過教會介紹到眼科診所打工。

「這些都是我的貴人。」何佳陵說，朋友、老師、教會人士，以及曾在她參加甄選時提供支持的人，都曾在關鍵時刻伸出援手。

長期收入不穩定，加上歌劇圈競爭激烈，讓她曾經陷入低潮。「有一兩年真的懷疑人生。」她坦言，為了一個目標苦撐多年，生活卻一直很困窘，難免懷疑自己是不是不夠好。

她曾經認真考慮放棄歌劇，但「很像跟一個男朋友分手」一樣，猶豫多時難以取捨，最終自己想清楚了，歌劇是自己真正喜歡的事。

「我就是蟑螂個性，打不死」

何佳陵把自己的性格形容成一句很特別的話：「蟑螂個性。」意思是生命力強、跌倒了還能爬起來。她說，歌劇圈競爭非常激烈，女高音尤其如此。業界存在偏好年輕歌手的現象，年齡、族裔等因素，都可能成為職業發展的限制。她甚至曾因經濟壓力考慮放棄歌劇。

「買菜都要算計」，她形容當時的生活。但即使如此，她仍不願向父母伸手求救。因為她知道，自己是真的喜歡歌劇。「要當歌劇人，要很瘋。」她笑著說。

一次失敗，頓悟歌劇人生

歌劇生涯中也有讓她難以忘記的挫折。她曾為參加一場重要比賽前往外州，卻因暴風雪導致航班在前一天取消，只能改為開車，整整開了10個小時。到了比賽當天，她卻沒有唱好，甚至聽到一句至今偶爾仍會想起的評語：「你是很糟糕的歌手(You're a terrible singer)。」

多年過去，這句話仍留在記憶中，但也讓她頓悟「歌劇是人生的一部分」。「每個人都會有比較辛苦的時候，很多人因此轉行。」她說，很幸運自己撐了下來。

疫情也成為她人生的重要轉折。

當時何佳陵人在紐約，男友則住在芝加哥郊區。疫情期間自己演出工作幾乎停擺，她因此搬到芝加哥，開始新的生活。

歌劇圈，人脈與實力同樣重要

歌唱得好的人很多，但能把握機遇、創造機會的人卻寥寥可數，她說，歌劇圈是一個高度競爭的環境，中國、韓國等亞洲歌手都不少。對她而言，能一路留下來，本身就是一種考驗。

從紐約上州到舊金山，再到美國各地，她不斷參加甄選、演出、學習，逐步累積舞台經驗。經常變換生活地點、適應全新人事物，對曾經經歷留學與旅美過程中文化、語言及人際磨合歷練的何佳陵，反而並非難事。

從低谷歌者到蝴蝶夫人

從2012年進入業界，到如今在聖塔菲歌劇院擔任「蝴蝶夫人」女主角，何佳陵說，歌劇圈除了實力，人脈也非常重要，但真正能走得長久的，還是持續提升自己的能力。

她給年輕歌手的建議是：不斷提升語言能力、專業能力與社交能力，更重要的是讓內心足夠強大，真正認識自己。

「學聲樂的路，其實也是越來越了解自己的過程。」她說。知道自己的強項、弱點以及適合自己的定位，才能在競爭激烈的歌劇世界裡找到屬於自己的位置。

從台北出發，經歷紐約的艱苦歲月，到站上美國重要歌劇舞台，何佳陵的故事是一名歌手在一次次失敗、搬遷、等待與自我懷疑中堅持所愛。

如今，當聚光燈打在「蝴蝶夫人」的舞台上，何佳陵唱的不只是普契尼筆下的蝴蝶夫人，也唱出了自己14年來不願放棄的音樂人生。

何佳陵(右)目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)...
何佳陵(右)目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)演出蝴蝶夫人女主角巧巧桑。(聖塔菲歌劇院Browen Sharp提供)

何佳陵(右)與一起在聖塔菲歌劇院演出的夥伴。(何佳陵提供)
何佳陵(右)與一起在聖塔菲歌劇院演出的夥伴。(何佳陵提供)

何佳陵(右)2024年在維吉尼亞歌劇院演出蝴蝶夫人，左為導演也是好友周沐。
何佳陵(右)2024年在維吉尼亞歌劇院演出蝴蝶夫人，左為導演也是好友周沐。

何佳陵(右二)的父母專程從台灣到美國，並跟先生(左)一起參與2023年在波士頓歌...
何佳陵(右二)的父母專程從台灣到美國，並跟先生(左)一起參與2023年在波士頓歌劇院「蝴蝶夫人」的演出。(何佳陵提供)

何佳陵(前中)2025年演出「卡門」劇中的Micaela一角。
何佳陵(前中)2025年演出「卡門」劇中的Micaela一角。

何佳陵(左)目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)...
何佳陵(左)目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)演出蝴蝶夫人女主角巧巧桑。(聖塔菲歌劇院Browen Sharp提供)

何佳陵(前左)跟另一半(前左二)今年回台灣跟朋友、家人同聚。(何佳陵提供)
何佳陵(前左)跟另一半(前左二)今年回台灣跟朋友、家人同聚。(何佳陵提供)

何佳陵(右)目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)...
何佳陵(右)目前在新墨西哥州聖塔菲歌劇院(The Santa Fe Opera)演出蝴蝶夫人女主角巧巧桑。(聖塔菲歌劇院Browen Sharp提供)

2015年何佳陵(右)從學校畢業後，拿到的第一個業界合約，在歌劇「杜蘭朵」中演出...
2015年何佳陵(右)從學校畢業後，拿到的第一個業界合約，在歌劇「杜蘭朵」中演出柳兒。(何佳陵提供)

精華 FAQ

  • 她在美國多年以自由接案維生，曾教鋼琴、聲樂與打工，收入極不穩定；但她持續參加甄選、培訓與演出，累積經驗，最終獲得聖塔菲歌劇院青睞，登上主演舞台。

  • 何佳陵早期更想成為藝術歌曲音樂會歌手，對歌劇並無強烈企圖；直到赴美就讀伊士曼音樂學院時，在老師鼓勵下參加歌劇甄選，才意外踏入歌劇領域並持續深耕。

  • 她用「蟑螂個性」形容自己，強調跌倒仍能爬起來；即使曾被批評、甚至想放棄，她仍選擇留下。她也建議年輕歌手加強語言、專業與社交能力，並先認識自己。

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