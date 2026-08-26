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政庇隱形危機：B1/B2簽證若遭撤銷 工卡在手安全嗎？

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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申請政治庇護人士，大都取得了工卡。(移民局官網截圖)
申請政治庇護人士，大都取得了工卡。(移民局官網截圖)

川普政府擬撤銷已申請或正在尋求庇護者持有的B1、B2商務及旅遊簽證，由於當事人並不會因此立即失去在美停留資格，也不代表會立刻遭到遣返，加上大部分政庇人士已取得工作許可，對該類簽證被撤銷掉以輕心，移民律師提醒，一旦上述措施落實，將可能對未來出入境及移民案件程序產生重要影響。

針對本報記者詢問撤銷政庇者B1、B2簽證可能帶來的衝擊，芝加哥格知律師事務所(Getech Law)創辦律師雷閣(Linda Lei)表示，申請庇護不等於取得合法身分，凡持非移民簽證在美，同時等待庇護、身分調整或其他移民程序者，不要把「有工作許可」、「案件正在審理」或「目前沒被遣返」簡單理解成自己仍然維持原有合法身分，

她表示，川普政府近期的移民政策趨勢，更加重視對「無合法身分且可被驅逐」人士的處理。如果當事人最終被認定沒有合法身分並進入移民法院程序，所面對的審理環境與單純等待庇護案件裁決將有所不同。

正確了解「簽證」與「身分」的區別

雷閣表示，「簽證」與「身分」是兩個不同概念。B1、B2簽證主要是讓外國人可以前往美國口岸申請入境；入境後能合法停留多久，則由海關與邊境保護局(CBP)決定。一般B1、B2入境者一次獲准停留時間通常不超過6個月。

因此，即使國務院撤銷其護照上的B1、B2簽證，如果當事人目前人在美國，且庇護案件正在審理中，撤銷簽證並不會自動使其當天變成非法居留，也不代表政府會立即將其遣返。但雷閣指出，簽證被撤銷後，一個非常實際的影響是出境後重新入境的問題。

她解釋，如果B1、B2簽證仍然有效，持有人出境後理論上可以持該簽證再次前往美國，當然最終能否入境仍由CBP決定；一旦簽證被撤銷，當事人便不能再依靠原有的B1、B2簽證入境，未來若希望以其他非移民身分赴美，可能需要重新申請相應簽證，而且能否獲准也無法保證。

對於部分庇護申請人已取得工作許可(EAD)，是否代表其在美「身分合法」，雷閣特別提醒，庇護案件「待審」(pending)與維持某種合法非移民身分，是兩個不同概念。

她表示，許多B1、B2持有人原本只獲准在美停留數個月，但庇護案件從申請到最終裁決可能需要數年。當原本的B1、B2停留期限屆滿後，當事人即使因庇護案件正在審理而暫時不被遣返，也不能簡單理解為「B1、B2身分仍然有效」。

工作許可不代表持合法身分

工作許可證同樣也不能直接等同於合法非移民身分。工作許可代表政府允許符合條件的申請人在特定期間工作，與是否維持B1、B2等非移民身分，是不同的法律問題。

雷閣說，這正是此次大規模撤銷B1、B2簽證值得注意的地方：它不一定立即造成「人被遣返」，但可能改變部分當事人未來出境、返美及移民案件處理時所面臨的法律環境。屆時這些遭撤銷觀光、商務簽證者，是否被視為「無合法身分且可被驅逐」人士處理，值得高度關注。

她說，目前全美移民法院案件積壓數量已達數百萬件，其中庇護案件占相當比例。一旦案件被移交移民法院，等待時間、聽證程序及可能面臨的遣返風險，都可能成為申請人必須面對的新問題。

雷閣表示，這也反映川普政府移民執法的一個明顯趨勢，即從過去較多針對個案的審查，逐步轉向系統性的身分及移民資格審查。

她提醒，「保持身分的連續性、保存完整的申請及出入境紀錄，並清楚了解自己目前究竟處於什麼法律狀態，重要性正在提高。」她說，這項提醒不只適用於B1、B2持有人，也適用於其他持非移民簽證、同時進行移民程序的人士。

精華 FAQ

  • 不會立即如此。律師指出，簽證撤銷不等於當天失去在美停留資格，也不代表會立刻被遣返；真正要看的是當事人目前是否仍有其他可維持停留的法律基礎。

  • 不是。工作許可只代表政府允許在特定期間工作，並不等於維持B1/B2或其他合法非移民身分。庇護案件待審、持有工卡與合法身分是不同法律概念。

  • 最直接的影響在於出境後難以再依原簽證返美，未來若要重新入境或辦理其他非移民簽證都會更複雜，且移民法院程序中也可能面臨更不利的審理環境。

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