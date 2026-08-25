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芝Amtrak大型維修站遷華人聚居區 區長、居民強烈反對

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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Amtrak大型維修設施將遷入橋港區，如圖中黃色圈圈範圍，幾乎橫貫華埠居民聚居地...
Amtrak大型維修設施將遷入橋港區，如圖中黃色圈圈範圍，幾乎橫貫華埠居民聚居地區。(華埠更好團結聯盟)

美國國鐵(Amtrak)突然宣布將大型鐵路維修設施遷至華人聚居的芝加哥橋港區(Bridgeport)33街附近，引發當地居民強烈反對。居民擔心，設施一旦落實，可能全天候進行柴油機車及重型設備維修，帶來噪音、震動、廢氣、異味、強光及交通增加等問題，並對鄰近住宅區及阿莫廣場公園(Armour Square Park)造成長期影響。

芝加哥第11區區長李惠華(Nicole Lee)在Amtrak舉行的首場社區說明會後表示，她與居民「深感擔憂與震驚」，認為計畫推進速度過快，在重大問題尚未獲得充分回答前，應暫緩推進。

李惠華向本報記者表示，當晚Amtrak代表無法回答居民提出的許多關鍵問題，開發團隊及相關聯邦機構的重要代表也未完整出席，使居民無法取得完整資訊。「這項計畫推進得太快，必須放慢。」

居民最關切的問題之一是「為什麼是33街？」民眾質疑Amtrak是否曾充分評估其他地點。居民同時質疑，Amtrak目前位於14街附近、靠近堅尼街(Canal Street)的營運設施涉及搬遷，與新的開發計畫有關。

根據指出，億萬富豪、私募股權投資人及即將擔任芝加哥白襪隊主席的Justin Ishbia，正參與Canal Edge Development相關開發案。居民懷疑是否因其他地區土地開發價值高，才將鐵路維修作業轉移至橋港區，以利堅尼街的原營運地點出售給億萬富翁。

居民指出，新設施可能每周7天、每天24小時運作，涉及柴油機車、燃油、機油、溶劑等物質，擔心空氣污染、噪音及化學品洩漏對居民健康造成長期影響，也要求公布空氣品質監測、噪音及震動控制、危險物質管理及緊急應變方案。

李惠華表示，聯邦鐵路管理局(FRA)已為項目核發「類別排除」(Categorical Exclusion)，意味著項目不必進行完整的環境評估或環境影響報告。她說，如此規模的鐵路設施鄰近密集住宅區，沒有完整環境研究供居民檢視及回應「無法接受」，並要求公開所有相關研究及工程資料。

她並要求Amtrak回答：除33街外還評估過哪些選址？每天將有多少列火車進場維修？多少列火車可能怠速等待？現有25小街及堅尼街入口是否足夠？以及增加維修作業後，對芝加哥河兩條鐵路線及整體鐵路交通有何影響。

李惠華表示，若項目需要芝市批准，她將「堅決反對」。經李惠華要求，在確保完整開發團隊、FRA及美國交通部(DOT)代表出席前，原訂26日在華埠培德中心舉行的第二場社區說明會確定延期。

她並聯繫聯邦參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)以及多位眾議員等辦公室，尋求聯邦層面的關注，並要求檢視聯邦資金用途。

李惠華稱，這不只是土地開發問題，而是可能長期影響11區居民健康、安全、房價及生活品質的重大決策。在完成充分的環境與法律審查、公開資訊並確保社區參與前，她將持續要求為計畫「按下暫停鍵」。

Amtrak大型維修設施預訂地，現為卡車、貨櫃停車場。(特派員黃惠玲／攝影)
Amtrak大型維修設施預訂地，現為卡車、貨櫃停車場。(特派員黃惠玲／攝影)

精華 FAQ

  • 居民擔心設施若落實後，可能24小時維修柴油機車與重型設備，帶來噪音、震動、廢氣、異味、強光與交通增加，長期影響住宅區與公園環境。

  • 李惠華認為計畫推進太快，要求先暫緩，並公開選址評估、環境研究、工程資料與安全方案，也要求Amtrak補足聯邦與開發團隊出席說明。

  • 居民懷疑Amtrak是否因其他地區土地開發價值較高，才將維修作業轉移到橋港區，並擔心空污、噪音與化學品風險會損害健康、房價和生活品質。

芝加哥 華人

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