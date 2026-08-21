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排名暴升64名 華府無牆學校衝進全美最佳高中第5

特派員黃惠玲／即時報導
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位於華府的無牆學校(School Without Walls)表現亮眼，高居全國...
位於華府的無牆學校(School Without Walls)表現亮眼，高居全國最佳高中第五名。(無牆學校官網截圖)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布的2026-2027年全美最佳高中排名，大華府地區共有兩所高中躍升全國前十名。其中位於華府的無牆學校(School Without Walls)表現亮眼，高居全國第五名，成為最大黑馬。維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)的湯瑪斯·傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology, TJ高中)則獲全國第六。

「美國新聞與世界報導」教育主編瓊斯(Lamont Jones)表示，TJ高中長期以來都是全國前十名的常客，「他們的表現持續保持在非常非常高的水準。」

另一方面，華府的無牆學校則成為今年榜單中最大黑馬之一。瓊斯指出：「在評比的全美近1.8萬所公立高中裡，該校從去年的第69名大幅跳升至今年的全國第五名。」他補充說明，無牆學校在州級評估測試中的表現尤為突出，排名從全國第2488名一口氣衝上並列第一。

無牆高中是一所選拔制公立磁石高中，並非一般依學區畫分入學。申請9年級的學生須具備至少3.0 GPA，並經推薦、面試及作文等審核程序。學校每年約有1400人申請，但僅提供約150個9年級名額，競爭相當激烈。

根據2024-25學年資料，該校9至12年級全校共有606名學生，平均每個年級約150人，屬於規模較小的高中；此次2026-27年排名相關資料顯示，該校12年級學生共有152人。此外，校內也有亞裔學生，約占全校學生總數的5%，以606名學生估算，約有30人。

這項排名涵蓋全美50個州及華府、超過2.7萬所公立高中，依據大學準備度、州級評估測試成績及畢業率等六項指標進行綜合評分，其中大學準備占總分比重達30%。

在TJ高中的部分，瓊斯提到該校在「大學準備度指數」、「畢業率」以及「州級評估精通度」三大領域均拿下全國並列第一。

報導特別指出，TJ高中以科學、技術、工程、數學(STEM)為核心課程，高四學生必須完成技術實驗室專題研究。學校提供包括DNA科學、高等海洋生物學、自動化與機器人學、建築繪圖與設計、研究統計學及 AP 微積分等深度課程。

此外，校內設有 15 座專業研究實驗室，涵蓋天文學、天體物理學、海洋學及地球物理系統等領域。課外活動同樣豐富，包含管弦樂團、搖擺舞社團、各式體育代表隊以及學生自辦的科技與數學期刊。

在此次全國榜單中，田納西州的中央磁石高中(Central Magnet School)榮登榜首；印第安納州埃文斯維爾(Evansville)的Signature高中奪下第二；費城的朱利亞·R·馬斯特曼中學(Julia R. Masterman Secondary School)則位居第三。

在馬里蘭州與周邊地區方面，蒙哥馬利郡排名最高的學校為普爾斯維爾高中(Poolesville High School)，位居全國第135 名；喬治王子郡的學院公園學院(College Park Academy)則名列第795名。

精華 FAQ

  • 因為它在2026-2027年全美最佳高中排名中，從去年的第69名大幅躍升到全國第5名，且州級評估表現從第2488名衝上並列第一，進步幅度非常驚人。

  • TJ高中獲得全國第6名，並在大學準備度指數、畢業率與州級評估精通度三項指標都拿下全國並列第一，顯示其長期維持極高的學術水準。

  • 排名涵蓋全美50州及華府、超過2.7萬所公立高中，綜合6項指標評分，其中大學準備度占30%，另外也看州級評估測試成績、畢業率等表現。

維吉尼亞州 華府

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