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亞特蘭大爭取主辦DNC失利 市長痛批民主黨拋棄非裔

特派員黃惠玲／即時報導
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亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens，圖中)對民主黨全代會將亞城列入淘...
亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens，圖中)對民主黨全代會將亞城列入淘汰名單強烈不滿。(狄更斯官方臉書)

民主黨全國委員會(DNC)20日宣布，2028年民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)主辦城市候選名單已縮減至波士頓、丹佛及費城三座城市，原先入圍的亞特蘭大與芝加哥均遭淘汰。DNC主席馬丁(Ken Martin)表示，入圍三城市提交的申辦方案都「非常強大」，最終主辦城市預計於今年稍晚決定。2028年全代會預定於8月7日至10日舉行。

這項決定立即引發亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)強烈反彈。他致函馬丁，批評DNC「一再做出錯誤選擇」，稱亞特蘭大未能進入最後3強，並非城市缺乏舉辦大型活動的能力。

狄更斯指出，亞特蘭大近期才被評為適合舉辦世界盃等大型國際活動的城市，State Farm Arena也是全美最繁忙、最成功的體育場館之一。他表示，DNC排除亞特蘭大，讓他感到民主黨正在「拋棄亞特蘭大、拋棄南方，再次拋棄非裔選民」。

狄更斯還表示，亞特蘭大近40年未曾主辦民主黨全代會；在他看來，此次原本是民主黨動員南方選民、加強黑人選民支持的重要機會。他批評民主黨不應「害怕離開舒適圈」，並指南方在民主黨未來選舉策略中具有重要地位。

DNC今年3月公布的初始入圍名單共有亞特蘭大、波士頓、芝加哥、丹佛、費城共五座城市，DNC隨後派員實地考察各城市的申辦條件，評估重點包括城市與DNC、社區、政治及商界領袖的合作能力，以及大型活動的物流與營運條件。

目前DNC並未公開說明為何淘汰亞特蘭大及芝加哥。因此，外界所提及的籌款能力、場館、交通、住宿、安全及政治環境等因素，目前只能視為城市申辦的一般考量，不能確認為DNC淘汰兩城的正式理由。

波士頓方面，申辦團隊主張波城交通便利、步行友善、旅遊資源及商界支持，並希望以近年承辦大型國際活動的經驗證明接待能力。

丹佛則以大型活動承辦能力及其申辦方案獲得DNC肯定。

費城曾於2016年主辦民主黨全代會，具備大型政治活動經驗；同時，賓州是重要的總統選舉戰場，使費城具有特殊政治背景。

芝加哥才在2024年主辦了民主黨全代會，當時民主黨正式提名賀錦麗(Kamala Harris)與華茲(Tim Walz)參選總統、副總統。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • DNC將原本5座入圍城市縮減為3座，最後名單只剩波士頓、丹佛與費城；亞特蘭大和芝加哥則被淘汰，主辦城市預計稍晚再正式定案。

  • 市長狄更斯認為亞特蘭大具備承辦大型活動的能力，卻被排除在外，等同民主黨忽視南方與非裔支持者，也錯失動員南方選民的機會。

  • 外界提到的籌款能力、場館、交通、住宿、安全與政治環境，都是常見申辦評估項目；但DNC目前沒有公開表示這些是否就是淘汰亞特蘭大與芝加哥的正式理由。

亞特蘭大 民主黨 非裔

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