H-1B身分有效仍可能滯留中國 律師籲謹慎安排離美

移民律師表示，近來收到一些持H-1B身分返回中國後，卻遲遲沒有收到該類簽證核可通知的案例。(路透)

至少兩名持有H-1B 身分的中國籍人士，在5、6月分別返抵中國後，送出該類簽證 申請完成面談後，無進一步消息而滯留至今。芝加哥 格知律師事務所(Getech Law)提醒，H-1B身分不等於持有有效簽證，尤其近期H-1B簽證審查確實趨於嚴格，遭遇進一步審查的風險升高。

律所建議如無必要，持H-1B者應謹慎安排出境；一旦離美應提前準備在職證明，並將社媒帳號設為公開，同時做好無法即時返美的最壞打算。

格知律所負責人律師雷閣提醒，H-1B持有人必須區分「H-1B身分」與「H-1B簽證(Visa Stamp)」。H-1B身分是指外籍工作者獲美國移民局(USCIS)批准後，在美國境內合法居留及工作的身分，一般可透過I-797批准通知等文件證明；即使護照上的H-1B簽證已過期，只要此身分仍有效，仍可留在美國合法工作。

但H-1B身分持有人離開美國後，需重新取得Visa Stamp，且必須在海外完成簽證申請程序。而近期H-1B持有人出境辦理簽證時，最大的風險是H-1B身分有效，不代表出境後一定能立即返美。

雷閣指出，近期H-1B簽證審查確實有所加強，尤其是申請人的教育、研究或工作經歷涉及敏感科技領域時，遭遇進一步審查的可能性相對較高。不過每個案件情況不同，目前個別案件的等待時間，並不能直接代表所有H-1B申請人的處理速度。

對於準備返回中國辦理H-1B簽證者，律師建議，「如果沒有必要，近期應謹慎安排離美。」

提前準備在職證明、降低補件延誤風險

針對近期準備回中國辦理H-1B簽證的客戶，律所也要求客戶提前準備在職證明信(Employment Verification Letter)，證明目前的職位、工作內容及雇傭關係，以便日後如使領館要求提供額外資料，可以及時提交。

這並不代表所有H-1B申請人都會被要求補件，但在目前審查趨嚴的情況下，提前準備完整的工作及H-1B相關文件，有助於應對可能出現的額外審查。

社群媒體帳號須設定為公開

除了傳統的身分、工作及教育背景審查外，H-1B申請人目前還必須注意社群媒體。美國國務院已要求H-1B及H-4申請人將社群媒體帳號設定為「public」或「open」，接受線上身分審查。因此，準備申請H-1B簽證者應確認DS-160所提供的社群媒體資訊完整，並依國務院要求調整相關帳號的隱私設定。

長時間沒有進展 可尋求議員協助

對於長時間沒有進一步消息的案件，雷閣表示，可以先透過使領館查詢案件進度；在適當情況下，也可以尋求國會議員辦公室協助向相關政府部門詢問案件狀態。一旦案件長期沒有合理進展，符合個案條件時，則可進一步評估是否在美國聯邦法院提起訴訟，例如透過「強制令訴訟/履行法定職責之訴」(Mandamus)，要求政府對長期擱置的案件採取行動。

律師說，這類訴訟並不代表法院會直接要求政府核發H-1B簽證，是否適合採取法律行動，仍須依案件具體情況評估。

返美時間不要安排過於緊湊

雷閣提醒，H-1B持有人目前出境後，其簽證程序的處理時間具有高度不確定性。因此，不要把簽證程序與返美航班安排得過於緊密。

對目前需要往返中美的H-1B工作者而言，出境前除了考慮旅行本身，更應評估「如果簽證數周甚至更久沒有消息，自己是否能承受無法按計畫返美的後果」。