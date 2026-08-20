阻擴大移民執法 吳弭槓上ICE 致函業主籲拒租停車位

波士頓市長吳弭。(路透)

波士頓市長吳弭 (Michelle Wu)加大阻止美國移民 及海關執法局(ICE )擴大波士頓行動的力度。ICE日前尋求在波士頓取得249個停車位，吳弭除要求聯邦政府提供相關業主回覆資料，更進一步致函私人停車場及車庫業者，呼籲他們拒絕ICE的租用要求。

這起爭議源於ICE及國土安全部(DHS)7月底發布的「尋找資源通知(Sources Sought Notice)」，ICE尋找能在既有或計畫中的ICE設施附近提供地面或立體停車位的業者。波士頓被列為全國14個城市之一，聯邦政府在文件中列出波士頓可能需要249個停車位。

吳弭18日向波士頓停車場及車庫業者發出公開信，要求業者不要接受ICE的停車位租賃要求。

吳弭在信中表示，如果ICE取得相關停車資源，將是聯邦移民執法在波士頓「不必要且不合理的升級」，可能對公共安全造成重大風險，並干擾整個地區的經濟活動。她呼籲停車場業者拒絕ICE的提案。

吳弭同時承認，市政府無法直接禁止ICE租用私人土地，因此目前採取的主要方式，是公開呼籲業主不要出租，以及透過法律及資訊管道了解ICE的計畫。

除了向業主喊話，吳弭政府也已向ICE提出「資訊自由法」(FOIA)要求，希望取得ICE針對這項停車需求所收到的回覆，藉此了解波士頓地區究竟有哪些私人業主回應聯邦政府的租賃需求。

吳弭表示，她希望掌握更多資訊，以了解ICE是否真的準備擴大在波士頓的行動，以及市政府可以採取哪些措施因應。

對於吳弭的最新行動，DHS透過社群媒體猛烈抨擊，指責市長試圖向私人業主施壓。DHS表示，吳弭「沒有權力」阻止ICE使用私人土地，如果私人業主願意提供自己的土地給聯邦執法機構使用，應有權自行決定。DHS並批評吳弭針對私人業主採取施壓行動。

ICE方面也持續為移民執法行動辯護，並引用近期逮捕涉嫌性侵兒童的無證移民案件，聚焦聯邦移民執法對公共安全的重要性。

目前波士頓市內並沒有ICE設施，但聯邦政府在市內設有移民法庭及國土安全調查局(HSI)辦公室；ICE在麻州的地區總部則位於Burlington。因此，這項停車位需求也引發地方政府對ICE可能擴大波士頓執法活動的疑慮。