馬州今夏高溫季已釀50死 創歷史新高

馬里蘭州2026年5月高溫季開始以來，熱傷害死亡人數已達50人。(AI生成圖)

馬里蘭州 2026年高溫季迄今已造成至少50人死亡，超越2012年創下的46死，卸下有紀錄以來最高死亡人數。馬里蘭州衛生廳最新數據顯示，自今年5月高溫季開始以來，熱傷害死亡人數已達50人。

根據州衛生廳更新的天氣相關疾病數據儀表板，7月是死亡人數激增的月份，單月就有43人因高溫相關疾病死亡。由於2026年高溫季將持續至9月，未來數周死亡人數仍可能進一步攀升。

馬里蘭州衛生廳廳長塞沙馬尼(Meena Seshamani)及衛生廳呼籲州民，在夏季剩餘期間持續關心容易受到高溫影響的鄰居及親友，同時做好降溫與補充水分措施，以避免發生危及健康的緊急情況。

塞沙馬尼上周在書面聲明中表示，每一宗令人悲痛的死亡事件，都讓她及衛生廳向死者親屬致上慰問。她說，衛生廳將持續與州民合作，採取措施防止體溫過高，包括前往當地降溫中心，以及主動關心年長者和患有慢性疾病的人，因為這些族群特別容易受到高溫威脅。

州衛生廳最新數據顯示，截至目前除了50起死亡病例外，已有約1300人因高溫相關疾病前往急診或急救診所就醫，另有約1260通與高溫疾病有關的緊急醫療服務求助電話。

目前的50起死亡病例已超越2012年創下的46人死亡紀錄。2012年7月，一場暴風雨在熱浪襲擊馬州 之際，造成許多家庭停電及冷氣無法運作，部分地區停電時間甚至超過一週。

馬州高溫相關死亡人數近年呈上升趨勢。2022年夏季僅有5起高溫死亡病例，此後死亡人數逐步增加。

老年人等特定族群尤其容易受到高溫相關疾病威脅。在今年死亡的50人當中，65歲以上者占62%；45至64歲者占28%。衛生廳表示，今年至少還有一名4歲以下兒童因高溫相關疾病死亡。

官員呼籲民眾，隨著夏季持續，應主動關心年長鄰居。此外，駕駛人也應確認兒童及寵物沒有被留在車內，因為車內溫度可能在短時間內迅速升高，造成危險甚至死亡。

衛生廳提醒，在炎熱天氣中應大量補充水分，並避免飲酒、攝取咖啡因及飲用過度加糖的飲料。需要尋找涼爽場所的人，可聯繫當地衛生部門，或撥打211查詢最近的避暑中心。