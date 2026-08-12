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強風暴襲擊伊州、印州 逾60萬戶停電 龍捲風襲芝城南郊

特派員黃惠玲／即時報導
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風暴11日襲伊州、印州，圖為芝市區閃電雷暴。(路透)
風暴11日襲伊州、印州，圖為芝市區閃電雷暴。(路透)

伊利諾州與印第安納州11日遭強烈雷雨及罕見「 強對流直線風暴」(derecho)侵襲，造成嚴重災情。芝加哥地區及印州西北部災情嚴重，伊州與印州合計超過60萬戶停電，芝加哥兩座主要機場一度全面暫停航班。

國家氣象局表示，芝加哥南部至少確認出現兩起龍捲風。芝加哥南郊及印州災情照片顯示，多處道路淹水、樹木壓倒電線，住宅屋頂遭強風吹掀。印州蓋瑞(Gary)更測得每小時99哩的陣風，其他地區也陸續測得時速80哩以上強風。

氣象局風暴預報中心初步判定，這場從愛阿華州一路橫掃至印州的強烈天氣系統符合「直線風暴」特徵。直線風暴是持續時間較長、以強烈直線風為主的雷雨系統，可能造成與龍捲風甚至颶風相當的破壞。

國家氣象局確認，伊州芝加哥南郊部分地區測得時速逾100哩的強風。

芝加哥南郊的莫肯納(Mokena)、霍姆伍德(Homewood)、歐蘭德公園(Orland Park)及亭利公園(Tinley Park)等地災情嚴重。霍姆伍德市府表示，183街以南地區受創尤其嚴重，全市逾三分之二居民一度停電；歐蘭德公園一處動物醫院屋頂遭強風吹掀。亭利公園則出現屋頂受損、窗戶破裂、淹水、交通號誌失靈，以及樹木、電線桿倒塌等災情。

芝加哥市區也受到影響，從西南區至爾灣公園(Irving Park)均傳出大樹倒塌，其中索爾大道(Sawyer Ave.)一棵巨樹壓中多輛汽車。芝加哥地區最大陣風達99哩。

供電方面，ComEd表示風暴期間約35.7萬戶停電，至下午仍有約25萬戶未恢復供電。印州西北部的NIPSCO則表示，晚間仍約30.1萬戶停電。

印州災情同樣嚴重。蓋瑞、慕斯特(Munster)、湖站(Lake Station)、波特吉(Portage)等地出現大批倒樹、電線掉落及道路阻塞。I-65部分路段因電線倒塌雙向封閉，羅威爾(Lowell)附近更有聯結車翻覆。

風暴也造成大範圍交通及校園影響。芝加哥歐海爾機場近300個航班取消；印州蓋瑞、慕斯特等地多所學校取消12日開學首日課程，原因包括道路無法通行、停電及淹水。

俄亥俄州同樣受到強風暴及洪水影響。州長狄懷恩(Mike DeWine)表示，Roseville一名居民因健康緊急狀況死亡，救援人員卻因道路淹水無法及時抵達。他警告，洪水威脅不會隨著風暴過境立即結束。

此外，俄州首府哥倫布地區至少25萬戶停電。Dayton當天降雨量達2.07吋，創下當日降雨新高，打破1915年舊紀錄。

芝加哥地區氣象學家表示，目前中西部正處於所謂「火圈」天氣型態外圍，大量水氣、不穩定大氣及接連風暴，使這波惡劣天氣持續發展。

精華 FAQ

  • 風暴重創伊利諾州與印第安納州，芝加哥南郊、印州西北部最嚴重，俄亥俄州也受到強風暴與洪水波及，形成跨州的大範圍災情。

  • 直線風暴是持續時間較長、以強烈直線風為主的雷雨系統，這次從愛阿華州一路掃到印州，部分地區陣風逾100哩，破壞力可媲美龍捲風甚至颶風。

  • 風暴導致芝加哥兩座主要機場停航、歐海爾近300班取消，I-65部分路段封閉，多地學校停課；同時樹倒、電線斷裂與淹水也讓居民生活大受影響。

伊州 龍捲風 芝城

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