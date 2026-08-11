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牛排館吃生蠔心臟驟停 伊州消防員腦傷住院逾年恐致殘

編譯周芳苑／即時報導
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貝爾吉奧與未婚妻斯泰爾及女兒。(取材自GoFundMe)
貝爾吉奧與未婚妻斯泰爾及女兒。(取材自GoFundMe)

AI摘要

文章摘要整理：

伊利諾州消防員貝爾吉奧在牛排館吃下受汙染生蠔後重病昏迷，造成永久性腦傷與長期住院；家屬提告餐廳及供應商，餐廳則否認責任。

曾在陸戰隊服役並擔任消防員的伊利諾州男子貝爾吉奧(Joe Belgio)，一年多前在牛排館食用受汙染生蠔引發嚴重腦傷，至今仍住院治療。

美國廣播公司(ABC)在10日報導，律師已代表貝爾吉奧提起訴訟並發起籌款；訴訟指稱，他在位於奧克布魯克(Oak Brook)的吉布森牛排館(Gibsons Steakhouse)用餐後感到不適，導致永久性腦傷。

貝爾吉奧的未婚妻斯泰爾(Melanie Stayer)表示，他們兩人和家人去年6月在這家牛排館慶祝，當時他們的女兒五個月大。斯泰爾指出，貝爾吉奧敬畏上帝，對他來說，成功就是擁有一個幸福家庭。

根據訴訟文件，貝爾吉奧食用生蠔後病情嚴重，引發一場醫療危機，最終導致永久性損傷。

伊利諾州男子貝爾吉奧一年多前在牛排館食用受汙染生蠔引發嚴重腦傷，至今仍住院治療。...
伊利諾州男子貝爾吉奧一年多前在牛排館食用受汙染生蠔引發嚴重腦傷，至今仍住院治療。(美聯社)

斯泰爾表示，希望大家意識到同樣的事情可能發生在任何人身上；貝爾吉奧當天在一家餐廳裡和家人一起慶祝，人生卻突然遭逢驟變。

律師奧蘇利文(Scott O'Sullivan)表示，貝爾吉奧的病情迅速惡化；他病得很重，導致心臟驟停，曾至少八分鐘失去意識和呼吸，幸虧消防部門及時搶救才甦醒，之後便一直住院治療。

訴訟稱，醫師進行細菌篩檢發現幾種病原體，根據律師的說法，這些病原體與貝類汙染有關。

奧蘇利文說，貝爾吉奧很可能終生臥床不起，他的大腦嚴重受損，認知能力幾乎喪失殆盡，需要終身照護。

針對指控，牛排館Gibsons Oak Brook發言人予以駁斥，透過聲明稱，目前並無其他類似病例報告。根據事實及其內部調查，沒有任何證據顯示該餐廳導致貝爾吉奧生病，相信公正嚴明的法律程序將得出同樣結論。

該訴訟也將海鮮與龍蝦供應商Supreme Lobster and Seafood Company列為被告。

斯泰爾說，貝爾吉奧樂於助人，在這場磨難後徹底改變了；他曾被派往一線作戰、衝進燃燒的建築物。

在訴訟進行期間，貝爾吉奧之前服務的消防隊成員致力幫助他減輕負擔，支持者們也繼續為其家人籌款。

精華 FAQ

  • 他去年6月與家人在奧克布魯克的吉布森牛排館慶祝時食用生蠔，之後突然感到不適，病情迅速惡化並引發醫療危機，最終出現心臟驟停與嚴重腦傷。

  • 律師已代表貝爾吉奧提起訴訟，將餐廳與海鮮供應商列為被告，同時發起籌款協助醫療與生活支出，盼在訴訟期間減輕家屬負擔。

  • Gibsons Oak Brook發言人否認餐廳導致貝爾吉奧生病，表示目前沒有其他類似病例，且依內部調查未見證據顯示餐廳有責任，認為法律程序將證明其清白。

伊利諾州 伊州 牛排

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