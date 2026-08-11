牛排館吃生蠔心臟驟停 伊州消防員腦傷住院逾年恐致殘
伊利諾州消防員貝爾吉奧在牛排館吃下受汙染生蠔後重病昏迷，造成永久性腦傷與長期住院；家屬提告餐廳及供應商，餐廳則否認責任。
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伊利諾州消防員貝爾吉奧在牛排館吃下受汙染生蠔後重病昏迷，造成永久性腦傷與長期住院；家屬提告餐廳及供應商，餐廳則否認責任。
曾在陸戰隊服役並擔任消防員的伊利諾州男子貝爾吉奧(Joe Belgio)，一年多前在牛排館食用受汙染生蠔引發嚴重腦傷，至今仍住院治療。
美國廣播公司(ABC)在10日報導，律師已代表貝爾吉奧提起訴訟並發起籌款；訴訟指稱，他在位於奧克布魯克(Oak Brook)的吉布森牛排館(Gibsons Steakhouse)用餐後感到不適，導致永久性腦傷。
貝爾吉奧的未婚妻斯泰爾(Melanie Stayer)表示，他們兩人和家人去年6月在這家牛排館慶祝，當時他們的女兒五個月大。斯泰爾指出，貝爾吉奧敬畏上帝，對他來說，成功就是擁有一個幸福家庭。
根據訴訟文件，貝爾吉奧食用生蠔後病情嚴重，引發一場醫療危機，最終導致永久性損傷。
斯泰爾表示，希望大家意識到同樣的事情可能發生在任何人身上；貝爾吉奧當天在一家餐廳裡和家人一起慶祝，人生卻突然遭逢驟變。
律師奧蘇利文(Scott O'Sullivan)表示，貝爾吉奧的病情迅速惡化；他病得很重，導致心臟驟停，曾至少八分鐘失去意識和呼吸，幸虧消防部門及時搶救才甦醒，之後便一直住院治療。
訴訟稱，醫師進行細菌篩檢發現幾種病原體，根據律師的說法，這些病原體與貝類汙染有關。
奧蘇利文說，貝爾吉奧很可能終生臥床不起，他的大腦嚴重受損，認知能力幾乎喪失殆盡，需要終身照護。
針對指控，牛排館Gibsons Oak Brook發言人予以駁斥，透過聲明稱，目前並無其他類似病例報告。根據事實及其內部調查，沒有任何證據顯示該餐廳導致貝爾吉奧生病，相信公正嚴明的法律程序將得出同樣結論。
該訴訟也將海鮮與龍蝦供應商Supreme Lobster and Seafood Company列為被告。
斯泰爾說，貝爾吉奧樂於助人，在這場磨難後徹底改變了；他曾被派往一線作戰、衝進燃燒的建築物。
在訴訟進行期間，貝爾吉奧之前服務的消防隊成員致力幫助他減輕負擔，支持者們也繼續為其家人籌款。
他去年6月與家人在奧克布魯克的吉布森牛排館慶祝時食用生蠔，之後突然感到不適，病情迅速惡化並引發醫療危機，最終出現心臟驟停與嚴重腦傷。 律師已代表貝爾吉奧提起訴訟，將餐廳與海鮮供應商列為被告，同時發起籌款協助醫療與生活支出，盼在訴訟期間減輕家屬負擔。 Gibsons Oak Brook發言人否認餐廳導致貝爾吉奧生病，表示目前沒有其他類似病例，且依內部調查未見證據顯示餐廳有責任，認為法律程序將證明其清白。
精華 FAQ
他去年6月與家人在奧克布魯克的吉布森牛排館慶祝時食用生蠔，之後突然感到不適，病情迅速惡化並引發醫療危機，最終出現心臟驟停與嚴重腦傷。
律師已代表貝爾吉奧提起訴訟，將餐廳與海鮮供應商列為被告，同時發起籌款協助醫療與生活支出，盼在訴訟期間減輕家屬負擔。
Gibsons Oak Brook發言人否認餐廳導致貝爾吉奧生病，表示目前沒有其他類似病例，且依內部調查未見證據顯示餐廳有責任，認為法律程序將證明其清白。
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