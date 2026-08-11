看台少年變 MLB 球星 李灝宇合體學弟：有夢就去追

李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

一群從桃園新明國中赴密西根州 參加美國小馬聯盟(LLB)次青少棒組世界賽的小球員們，11日到底特律老虎隊球場，跟同樣出身新明國中的學長李灝宇見面。9年前，14歲的李灝宇隨著桃園新明國中青少棒隊第一次到美國，第一次走進大聯盟球場，也就是底特律老虎隊主場康茂瑞卡公園(Comerica Park)。

當時的李灝宇曾跟隊友說，「這個球場很好，以後我要來這裡打球」，9年後，23歲的李灝宇真的站上了同一座球場。

面對宛如「當年自己」的學弟們，李灝宇分享自己的經歷說：「以前我也跟你們一樣，站在一樣的位置，坐在觀眾席上，看著場下打球，跟你們一樣懷著一樣的夢，做著一樣的事情。」他鼓勵學弟，把握現在能努力的每一天，勇敢追逐自己的目標，「有夢想就去追。」

對李灝宇而言，這不只是一次與母校學弟的見面，更像是一次跨越九年的夢想接力。當年坐在看台上的14歲少年，如今已成為大聯盟球員，而當年他仰望球場的眼神，也成了學弟們今天追夢的力量。

即將升上國三的球隊成員余家睿表示，第一次在老虎球場看到學長，覺得「學長很帥」，也希望未來有一天能和李灝宇一樣，在這座球場打球。

國三生廖宣澔則表示，這次特別來到老虎球場找灝宇學長，覺得很興奮，也祝福學長未來能「更上一層樓」。

當天老虎球場並舉行了「台灣日」，包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任雷棋以及約700台灣鄉親、球迷出席了活動，齊為李灝宇歡呼加油。

李灝宇來自台灣基層棒球體系，從龜山國小、新明國中一路進入平鎮高中。2017年，的他代表中華隊參加美國小馬聯盟世界青少棒錦標賽，單屆擊出5支全壘打，展現驚人的長打能力。

他也因此獲台灣球迷暱稱「台灣怪力男」。身高僅175公分的李灝宇，卻以超越身材比例的擊球力量聞名。

高中畢業後，李灝宇赴美發展，2021年6月以國際自由球員身分加盟費城費城人，2023年8月被交易至底特律老虎，持續在小聯盟磨練。2025年他主要效力3A托雷多泥母雞隊，出賽126場，打擊率2成43、14支全壘打、61分打點及22次盜壘，球季結束後獲老虎隊列入40人名單。

2026年4月17日，李灝宇正式升上大聯盟，成為台灣第19位登上大聯盟的球員，完成多年來的棒球夢。

底特律「台灣日」發起人鄒礎繁(右三)、朱佩綺(右二)與李灝宇(左三)。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

許多球迷都到老虎隊球場參加台灣日活動。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)

李灝宇(左)看到新明國中學弟們笑顏逐開。(芝加哥華僑文教服務中心提供)