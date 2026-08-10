亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著美國各地機場近期傳出聯邦移民 執法逮捕增加，費城移民權益團體提醒，尚未取得美國公民身分、綠卡 或其他永久合法身分的移民，在搭乘飛機前應提高警覺並做好應變準備，以降低遭美國移民及海關執法局(ICE )拘留後家屬措手不及的風險。

費城亞裔聯合會(Asian Americans United，AAU)移民正義組織者布倫納(Elena Emelchin Brunner)表示，AAU所掌握在機場遭ICE拘留者，最初都是持簽證進入美國，之後在美國境內申請其他身分。

布倫納表示，AAU的移民求助熱線在幾周前開始陸續收到費城機場ICE逮捕的通報。雖然這不代表過去機場從未發生ICE拘留事件，但對AAU而言，近期接獲的通報數量明顯增加。

面對機場移民執法增加，布倫納表示，AAU目前建議沒有美國公民身分、綠卡或其他永久合法身分的移民居民，在相關情況更加明朗之前，「盡可能」避免前往機場。

她提醒，非公民旅客搭機前最好做好三項準備，首先「熟記至少兩名緊急聯絡人」，移民居民應熟記至少兩名家人、朋友或其他緊急聯絡人的電話號碼，並定期練習背誦，避免遭拘留後無法立即取得聯絡方式。

其次「將移民文件電子化」，AAU建議將重要移民文件數位化保存，讓家人在必要時可以取得相關資料。這些文件可以協助家屬及律師了解當事人的移民身分及正在進行的申請程序。

第三則是「事先準備移民律師聯絡方式」，確保家人知道移民律師的姓名及聯絡方式，以便當事人遭拘留後，家屬可以迅速尋求法律協助。

移民倡議人士提醒，沒有刑事犯罪紀錄並不等於不會面臨移民執法行動；簽證逾期、移民身分或其他移民程序問題，都可能成為聯邦政府採取拘留或遣返行動的因素。做好上述準備，將可降低被捕後遣返的風險。