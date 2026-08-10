已申庇護無前科 2移民簽證逾期在芝機場遭ICE逮捕

芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)

一名來自哥倫比亞的芝加哥DJ Tunjo及其伴侶，日前遭美國移民 及海關執法局(ICE)拘留，聯邦移民官員9日證實，兩人是在芝加哥中途國際機場(Midway Airport)遭逮捕。此案件也進一步凸顯一項爭議：即使沒有刑事犯罪紀錄、且已提出庇護 申請的非公民，在簽證 逾期等移民身分期間，在美國機場仍會遭遭ICE拘留。

聯邦國土安全部(DHS)表示，Omar David Panqueva，又名DJ Tunjo及其伴侶因簽證逾期遭到逮捕，兩人的簽證已於2022年到期。

兩人的律師則表示，這對伴侶是因為在哥倫比亞身為LGBTQ+社群成員而遭受迫害，因此正在尋求庇護；兩人在簽證到期前便已提出庇護申請。

這對伴侶現被關押在印第安納州，預定於8月19日出庭。

這起事件發生之際，全美機場近期也陸續傳出移民逮捕案件增加的情況。

根據指出，運輸安全管理局(TSA)近期向移民及拘留執法官員更頻繁的提供非公民旅客的相關資訊。CBS新聞報導，一名ICE消息人士甚至形容機場旅客是「容易下手的目標」。該人士表示，近期多座美國機場出現移民逮捕案件，部分事件更被拍下影片並在網路上廣泛流傳。消息人士稱，這些案件與TSA和ICE之間日益密切的合作有關。

消息人士稱，TSA目前向ICE提供更多非公民旅客資訊，包括一些沒有刑事犯罪紀錄、但被懷疑涉及民事移民違規的人士，例如簽證逾期居留者。

據稱，TSA人員越來越常向ICE提供所謂的「線索」（tips）或「案件線索」(leads)，讓ICE得以鎖定被聯邦政府認定可能遭遣返的人士，進而逮捕、拘留並啟動遣返程序。

根據美國監督組織American Oversight本周公布的一份備忘錄，TSA與ICE早在2025年5月便簽署協議，以加強兩個聯邦機構之間的資訊共享。這項合作如今受到移民權益人士及法律界關注。