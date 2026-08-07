共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

根據北卡新法，該州衛生廳自10月起，若發現俗稱白卡的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求提出證明；若無法證明具合法身分，則應通報美國國土安全部。(美聯社)

北卡 羅來納州今年4月底通過新法，從10月1日起，北卡衛生與公共服務廳若發現俗稱白卡 的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求其提出證明；若無法證明身分合法，則通報美國國土安全部(DHS)。

此舉被視為共和黨主政州配合川普政府加強非法移民執法的最新措施，也引發醫療與移民團體憂心，恐使更多移民家庭不敢就醫。

除北卡外，印第安納州 、路易斯安納州、蒙大拿州及懷俄明州也已通過類似法案；奧克拉荷馬州與田納西州則正審議相關立法。田州法案更擬要求所有州政府機關，而非僅衛生單位，通報疑似無證居留者，範圍比聯邦現行規定更廣。

北卡州民主黨州長史坦(Josh Stein)簽署法案後表示，希望州議會持續保障近2萬7000名合法居留孕婦與兒童的白卡福利，但未針對通報規定進一步回應。

哈佛大學法學院醫療政策研究員夏查爾(Carmel Shachar)表示，共和黨州正積極配合川普政府打擊醫療補助詐欺與無證移民，預料未來將有更多州跟進。

目前全美約有7500多萬人參加白卡或兒童健康保險計畫(CHIP)。雖然無合法身分移民不得領取白卡，但綠卡持有人、庇護者及難民等仍符合資格，美國約四分之一兒童生活在移民家庭，多數本身具有公民身分。

聯邦政府近期要求運用白卡資料協助辨識並遣返無證移民，使不少移民家庭擔憂在申請醫療補助時，可能增加遭移民執法機關鎖定的風險。

北卡新法將相關規定納入恢復3.19億元白卡預算案。共和黨州眾議員藍貝斯(Donny Lambeth)表示，新法除恢復經費，也有助打擊制度中的詐欺與濫用問題。

不過，卡托研究所(Cato Institute)分析指出，移民使用社會福利的比例低於美國出生者，涉及福利詐欺的機率也較低；州政府原本就必須查核申請人的移民資格是否符合白卡規定。

北卡移民律師波蘭科─加達梅茲(Yesenia Polanco-Galdamez)表示，新法將使更多家庭擔心，就醫或替孩子申請醫療補助，是否會導致資料被移交移民機關。

2025年凱撒家庭基金會(KFF)與紐約時報調查顯示，約半數可能沒有合法身分的成年人稱，家人曾因擔心遭移民執法機關注意而避免尋求醫療服務。

喬治城大學兒童與家庭中心研究員庫耶洛(Leonardo Cuello)指出，這類政策表面上針對無證移民，實際卻可能波及整個家庭，使具有美國公民身分的子女失去醫療保障。