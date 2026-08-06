國際生大減 伊利諾理工學院爆裁撤160教職員

伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)的國際學生人數占比超過4成，而這兩年留學生人數明顯縮減，對該校財務造成衝擊。(IIT官方臉書)

距離秋季開學僅剩兩周，伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology，IlT)宣布大規模裁員 ，引發校園震盪。校方證實，約160名教職員工受到影響，並表示此舉是因應財務壓力、人口結構變化、研究經費縮減所採取的必要措施，其中與上學年相比，該校國際生人數大幅減少超過三成，被視為IIT財源明顯縮水的主要原因之一。

校長艾查姆巴迪(Raj Echambadi)日前致函全校師生表示，為強化學校長期財務體質，校方「別無選擇，只能進行有針對性的裁員」，並坦言此舉雖艱難，卻是維持學校永續經營所必須採取的措施。

校方發言人證實，約160名教職員遭裁撤，並指出近年招生人口下降、聯邦研究經費遭削減，以及國際學生政策日趨嚴格，均對學校財務造成重大衝擊。

部分學生表示，裁員已直接影響學習安排。一名華人 學生辛明(Ming Xin，音譯)表示，「學校裁掉近半數教師，卻仍持續寄發學費帳單，甚至有些課程已經取消，令人難以接受。」他說，自己的學術顧問下學期也將離職，不少學生都受到不同程度影響。

另一名博士生表示，他的指導教授也在裁員名單中，讓原本即將完成的研究計畫陷入不確定。他說，「我們原本預計一年內完成研究，論文也快要發表，如今一切都受到影響。」

該名博士生指出，除了學位進度受阻外，自己的學生簽證身分也可能因此受到影響。

此外，其他學生與教職員也表示，校園內國際學生人數明顯減少，擔心裁員將進一步削弱學校研究能量與創新發展，對整體教學與學術環境帶來長遠衝擊。

根據伊利諾理工學院(Illinois Institute of Technology)官方統計，2025年秋季全校共有7502名學生，其中42%為國際學生，約3150人，來自全球117個國家；研究所學生中，約六成為國際學生，顯示該校對海外招生依賴程度相當高。其中中國、印度、奈及利亞、巴基斯坦、南韓、越南、土耳其、伊朗及沙烏地阿拉伯等，均為主要國際學生來源國。

該校在2024年秋季全校學生有8838名，約52%為國際學生，推估人數達4600人左右，來自111個國家，兩個學年相比，留學生人數明顯減少超過31％。