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大貓熊寶力 華府國家動物園歡度5歲生日

特派員黃惠玲／即時報導
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華府國家動物園(National Zoo)的大貓熊「寶力」(Bao Li)4日歡...
華府國家動物園(National Zoo)的大貓熊「寶力」(Bao Li)4日歡度5歲生日。(華府國家動物園)

華府國家動物園(National Zoo)的大貓熊「寶力」(Bao Li)4日晚間歡度5歲生日，園方特別舉辦以鯊魚為主題的生日派對，吸引大批遊客到場，一同為這位「熊壽星」慶生，欣賞牠享用特製水果冰蛋糕的可愛模樣。

「寶力」於2024年10月自中國抵達華府，今年是牠在美國首都度過的第二個生日。

園方為「寶力」準備了鯊魚造型生日蛋糕，蛋糕頂端放上灰色鯊魚背鰭裝飾，並以藍莓點綴成「泡泡」、雕刻地瓜、紅蘿蔔及壓碎的草食動物餅乾裝飾。只見「寶力」先將裝飾一一撥開，再大口啃咬層層堆疊的水果冰蛋糕，模樣逗趣可愛。

國家動物園形容，「寶力」是「歡樂的化身」，個性活潑好動，特別喜歡充氣玩具等豐富化設施。

大貓熊保育員拉利(Mariel Lally)表示，「寶力」總是充滿活力、愛玩耍。如果想知道「笑得很開心的大貓熊」是什麼模樣，只要看到牠把前肢放進嘴裡不停晃動即可。她解釋，熊類出現這種咬著自己手臂的動作，就如同人類開懷大笑一般。

當天生日派對情形，可從官網觀看，影片網址：

▲ 影片來源：Facebook＠Smithsonian's National Zoo（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

若錯過此次生日活動，國家動物園表示，另一隻大貓熊「青寶」(Qing Bao)將於9月12日慶祝生日，民眾可透過動物園網站免費索取活動入場券參加，動物園網址：https://nationalzoo.si.edu/visit

華府國家動物園(National Zoo)的大貓熊「寶力」(Bao Li)4日歡...
華府國家動物園(National Zoo)的大貓熊「寶力」(Bao Li)4日歡度5歲生日。(華府國家動物園)

精華 FAQ

  • 園方這次為大貓熊「寶力」舉辦5歲生日派對，現場以鯊魚主題設計蛋糕與布置，吸引不少遊客前來，一同觀賞牠開心吃蛋糕的模樣。

  • 生日蛋糕採鯊魚造型，頂端有灰色鯊魚背鰭，並以藍莓做成泡泡效果，還加入地瓜、紅蘿蔔與壓碎草食動物餅乾，讓蛋糕兼具趣味與適合熊貓食用。

  • 園方形容寶力是歡樂的化身，個性活潑好動，特別喜歡充氣玩具等豐富化設施；另外，另一隻大貓熊青寶將於9月12日慶生，民眾可上網站免費索票參加。

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