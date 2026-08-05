房子曾接待過9位太空人 阿姆斯壯童年故居43萬元求售

首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為阿姆斯壯兒時的臥室。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿姆斯壯位於俄亥俄州的童年故居，以43萬元首次公開求售。

阿姆斯壯位於俄亥俄州的童年故居，以43萬元首次公開求售。 重點二： 現任屋主希望買家能將這棟老屋捐給阿姆斯壯博物館保存。

現任屋主希望買家能將這棟老屋捐給阿姆斯壯博物館保存。 重點三：房屋曾接待9位太空人，外觀近乎原貌，車庫至今仍保留。

1969年登上月球的太空人 阿姆斯壯(Neil Armstrong)位於俄亥俄州 瓦帕科內塔(Wapakoneta)的童年故居將近40年來第一次在房地產市場公開出售，掛牌售價為43萬元。現任屋主、82歲退休歷史老師凱倫·邁克塞爾(Karen Mikesell)1988年買下房子時，根本不知道誰曾經住過這裡，不久之後才從另一個老師口中得知。

美聯社報導，邁克塞爾表示，希望有人願意買下房子之後捐給阿姆斯壯博物館。阿姆斯壯博物館發言人雷克斯(Logan Rex)說，館方目前沒有資金能夠買下房子。

自從阿姆斯壯家族1960年代中期把瓦帕科內塔西班頓街601號(601 W. Benton St.)的這棟房子賣掉之後，麥克塞爾是少數曾經擁有房子的屋主之一。

麥克塞爾不曾見過阿姆斯壯，但曾跟阿姆斯壯的父母、兄弟姊妹與兒女討論過這棟建於1908年的房子，還有房子在阿姆斯壯成長過程扮演的角色。

首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為現任屋主麥克塞爾。(美聯社)

首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為故居外觀仍保持當年模樣。(美聯社)

非常注重個人隱私的阿姆斯壯於2012年過世，享壽82歲。

麥克塞爾說，曾在這棟房子裡接待過九位太空人，包括1969年跟阿姆斯壯一起登陸月球的艾德林(Buzz Aldrin)。她說，阿姆斯壯過世的幾年之後，艾德林走進位於樓上的阿姆斯壯童年臥室，「眼淚從臉頰流下」。

太空人弗爾曼(Mike Foreman)曾在參觀房子之後留言給麥克塞爾，感謝她把阿姆斯壯故居「照顧得這麼好」。

阿姆斯壯家人在1944年買下這棟房子，之前他的父親因為擔任政府機關審計員工作，帶著家人搬家十多次。阿姆斯壯在三個孩子中排行老大，出生於瓦帕科內塔郊區一處農舍。

房子現在的外觀與當年幾乎沒有太多改變，內部雖然經過翻修，格局也大致類似。阿姆斯壯與父親在後院用廢木材建造的車庫迄今仍在。

首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為故居外展示著一塊俄亥俄州歷史地標標誌牌。(美聯社)