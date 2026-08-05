限制與ICE合作 麻州長今日簽署「保護法案」

麻州州長希利(右)表示，「保護法案」是重要的立法，目的是保護麻州社區，避免家庭因移民執法行動而被迫分離。(麻州州長官方臉書)

麻州 州長希利(Maura Healey)5日簽署州議會通過的一項移民 執法相關法案，這項名為「促進法治、監督、信任與平等憲法待遇法案」(An Act promoting rule of law, oversight, trust, and equal constitutional treatment)的「保護法案」(Protect Act)，將大幅限制州與地方執法機關協助聯邦移民與海關執法局(ICE )執行移民查緝的範圍。

保護法案生效後，麻州將成為全美限制地方政府配合聯邦移民執法的重要州之一，也可能成為未來聯邦與州政府在移民權限上的法律攻防焦點。

希利表示，該法案是「重要的立法」，目的是保護麻州社區，避免家庭因移民執法行動而被迫分離。她日前在新貝德福(New Bedford)參加一場活動時表示：「我們必須保護麻州以及全國各地的社區。把努力工作的父母從孩子身邊帶走，對這些家庭造成了毀滅性的影響。」

她也指出，移民遣返行動已對麻州經濟造成影響。她說：「帶走那些努力工作、繳納稅款，並在經濟中扮演重要角色的人，這到底有什麼意義？」

該保護法案將限制聯邦移民官員在部分「敏感場所」進行無搜查令的民事移民逮捕，包括法院、公共學校、托兒中心及醫療機構等。

此外，該法案也禁止州及地方執法人員在交通攔查時詢問駕駛或乘客的公民身分。

法案同時禁止地方政府與ICE簽訂新的「287(g)合作協議」。這類協議允許地方執法人員接受聯邦訓練，協助執行部分移民法。

根據規定，若民眾認為自己遭ICE「不當鎖定」，也可在麻州州法院提起訴訟，指控涉及憲法權利遭侵犯。

部分人士指出，保護法案中的部分條款可能面臨法律挑戰，甚至被質疑是否超越州政府權限。對此，希利表示她了解相關法律爭議，但以自己曾任麻州總檢察長的經驗來看，她相信該法案具有法律基礎。

州長並批評ICE近年的執法方式，稱該機構「已成為不受約束的機構」，並指控其行動對民眾造成傷害。希利說，「我曾公開批評ICE。他們沒有按照規則行事，這正在全國造成嚴重後果。」希利表示，麻州推動這項法案並非只是移民政策立場，而是與公共安全有關。