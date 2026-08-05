聯邦擴大掃蕩卡車業 3天停駛766人車 拘捕51移民違規

「高速公路護盾行動」由各州公路巡警、聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)檢查員、美國移民暨海關執法局(ICE)及國土安全調查局(HSI)共同執行。(DHS官網)

聯邦運輸部(USDOT)4日公布「高速公路護盾行動」(Operation Highway Shield)第二波執法成果，當局表示，在7月28日至30日間於伊利諾州、印第安納州 、愛阿華州及俄亥俄州等中西部州道路，攔查了3487輛商用車，其中766名商用車駕駛或車輛因安全問題被勒令停駛(Out of Service)，另有51人遭移民 執法機關拘留。

聯邦官員表示，「高速公路護盾行動」第一波於年初在佛羅里達州 實施，當時共有176名商用車駕駛遭勒令停駛。

運輸部長達菲(Sean Duffy)表示，「每一起因非法卡車司機駕駛大型貨車而造成的死亡事故，都是完全可以避免的悲劇，這屆政府絕不容許這種情況持續發生。」他指出，運輸部與國土安全部(DHS)建立的新合作機制，將延續川普總統推動的道路安全政策，進一步打擊詐欺、維護商用運輸制度完整性，確保美國公路安全。

運輸部表示，這次行動由各州公路巡警、聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)檢查員、美國移民暨海關執法局(ICE)及國土安全調查局(HSI)共同執行，在公路沿線實施商用車攔查與安全檢查。

根據聯邦運輸部公布的初步成果，除了766輛商用車或駕駛遭勒令停駛外，另有51人因涉及移民違規遭拘留、47人遭刑事起訴、39人被監禁，並查獲36起英語能力(English Language Proficiency，ELP)違規案件，並追回3起貨物竊盜案，總價值約100萬元的失竊貨物。

福斯新聞(Fox News)則報導，今年3月佛州率先展開強化執法時，州警發現部分貨車過磅站高達近半數駕駛無法符合聯邦英語能力要求。佛州資深州警蘭茲(Craig Lents)表示，商用駕駛必須能迅速閱讀道路標誌，「當卡車以每小時70哩行駛時，駕駛只有短短一瞬間能看懂路標內容。」

一段執法影片顯示，員警要求一名卡車司機解釋道路標誌含意，對方兩度回答「不知道(No)」，甚至無法說明看到標誌後應採取何種駕駛行動。

聯邦汽車運輸安全管理局(Federal Motor Carrier Safety Administration，FMCSA)局長巴爾斯(Derek Barrs)說，商用駕駛須具備英語能力並非新規定，而是已實施多年的聯邦法律。他指出，英語能力攸關道路安全，若發生事故或遇到前方塞車、事故警示時，駕駛必須能理解道路資訊並立即作出正確反應。

執法單位稱，大型貨車高速行駛且載運重物，一旦駕駛無法閱讀道路標誌或理解交通指示，將對所有用路人造成重大安全風險。