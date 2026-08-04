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麻州羅德島跨州嚴查商用駕照 12小時勒令20駕駛停駛

特派員黃惠玲／即時報導
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麻州州警展開大型商用車輛聯合稽查行動。(麻州州警)
麻州州警展開大型商用車輛聯合稽查行動。(麻州州警)

因應近期聯邦政府加強查緝商用駕駛執照(CDL)核發與安全管理問題，麻州州警商用車輛執法組(Massachusetts State Police Commercial Vehicle Enforcement Section)上月底與羅德島州警商業執法單位合作，在麻州與羅德島州交界的146號公路(Route 146)全面檢查貨運車輛及職業駕駛安全狀況。為時12小時的稽查中，共20名商用車駕駛遭勒令停駛(Out of Service)，並禁止30輛商用車因安全問題繼續上路。

此次行動共有超過27名通過聯邦認證的檢查員參與，連續執行12小時勤務，使用攜帶式車軸秤重設備、煞車性能測試儀(Performance-Based Brake Tester)、危險物品檢查工具，並依照北美標準檢查程序(North American Standard Inspections)進行全面查驗。

警方表示，此次行動共完成126輛商用車輛標準安全檢查，發現212項聯邦與州級違規事項。其中，30輛商用車輛被勒令暫停營運，還有20名商用駕駛遭停止駕駛資格。

警方另對949輛商用車輛進行目視篩查或重量檢測，發現3起超重違規案件，並開出總額1萬6079元罰款。

執法單位指出，部分車輛因嚴重煞車問題及機械缺陷被立即移出道路；部分駕駛則因醫療資格證明、商用駕照(CDL)及電子行車紀錄系統(ELD)違規遭停駛處分。此外，檢查人員也查獲危險物品運輸問題，並協助處理一起涉及可疑車輛的刑事調查案件，包括逮捕、拖吊等後續處置。

麻州與羅德島州警方表示，商用車輛安全直接影響公路使用者安全，跨州合作有助於提高執法效率。雙方將持續進行聯合稽查，以降低大型貨車事故風險，並確保新英格蘭地區商業運輸符合聯邦安全標準。

近期聯邦政府正加強檢視商用駕駛執照管理，包括部分州核發標準、駕駛資格審查及安全監管措施，此類州級聯合稽查也成為強化貨運安全的重要措施之一。

精華 FAQ

  • 行動地點在麻州與羅德島交界的146號公路，執法時間為連續12小時。此次由兩州州警商用車執法單位合作，針對貨運車輛與職業駕駛安全進行全面查驗。

  • 警方共完成126輛商用車標準檢查，發現212項違規，並讓20名駕駛停駛、30輛車停上路；另有949輛車被篩查，查出3起超重違規並開罰1萬6079元。

  • 警方指出，嚴重煞車問題、機械缺陷、醫療資格證明不足、CDL或ELD違規，都可能導致車輛或駕駛被立即停駛；此外也查獲危險物品運輸問題與可疑車輛刑案。

麻州 羅德島州 聯邦政府

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