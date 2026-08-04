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美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

特派員黃惠玲／即時報導
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CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)
CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

海關與邊境保護局(CBP)日前表示，一名美國公民因攜帶超過2萬2000元現金出境卻未如實申報，在費城國際機場(Philadelphia International Airport)遭查獲，不僅2萬多現金遭沒收，同時也取消該公民持有的「全球入境計畫」(Global Entry)資格。

CBP指出，7月26日，一名來自俄亥俄州哥倫布(Columbus, Ohio)準備搭機前往多明尼加共和國聖地牙哥(Santiago)的美國公民，在費城機場接受出境檢查時，最初向海關人員表示攜帶約7000至8000元現金。隨後，海關向他說明美國現金申報規定後，他又在表格中填寫攜帶1萬元現金。

然而，海關人員進一步檢查其隨身行李後，實際查獲2萬2016元現金，認定其刻意少報金額，違反聯邦規定。依據美國法律，任何人出入境美國時，若攜帶現金或其他貨幣工具總額超過1萬元，均須向CBP如實申報。

CBP費城代理港口主任奧提茲(Elliott Ortiz)表示，這名旅客「嚴重違反可信旅客計畫的使用條件」，因此撤銷其Global Entry資格。

經查驗後，CBP依法沒收其中2萬1516元現金，僅基於人道考量歸還500元，旅客則未遭刑事起訴。

CBP也提醒，旅客只要誠實申報，填報FinCEN Form 105，即可合法攜帶超過1萬美元現金進出美國。CBP建議可事先透過網路完成申報，或列印表格填妥後於通關時交給海關人員。值得注意的是，若是家庭或同行旅客共同旅行，1萬元門檻適用於整個同行團體持有的總金額，而非以每人分別計算。

入境美國時，旅客除須在Global Entry自助通關系統、Mobile Passport Control應用程式，或CBP Form 6059B報關表上註明攜帶超過1萬美元現金外，也應主動向海關人員說明，並出示已完成的FinCEN Form 105或電子申報證明。海關通常會當場清點現金後才放行。

出境時，旅客則須在通過運輸安全管理局(TSA)安檢前，先前往CBP辦公室或向海關人員辦理申報，再持完成的FinCEN Form 105辦理相關程序。

CBP表示，遭撤銷Global Entry資格者仍可透過Trusted Traveler Programs(TTP)網站提出重新審查(Reconsideration)申請，上傳相關證明文件及說明，不過是否恢復完全由CBP裁量。

精華 FAQ

  • 他出境時原先少報攜帶現金金額，實際被查出有2萬2016元，遠超過他申報的數字，因此被認定刻意違反聯邦現金申報規定。

  • CBP依法沒收其中2萬1516元，僅基於人道考量歸還500元；這名旅客並未遭到刑事起訴，但已失去Global Entry資格。

  • 只要誠實申報並填寫FinCEN Form 105即可，入境或出境前也可先完成網路申報；若是同行旅客，1萬元門檻適用於整體攜帶總額。

CBP 聖地牙哥 美國公民

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