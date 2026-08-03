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新州新法上路…外賣不再主動給餐具 消費者火大：管太多

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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新澤西州的外帶餐點消費者，如今必須主動提出要求，才能取得一次性塑膠用品，包括餐具...
新澤西州的外帶餐點消費者，如今必須主動提出要求，才能取得一次性塑膠用品，包括餐具、吸管，甚至調味料包。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，新澤西州的外帶餐點消費者，如今必須主動提出要求，才能取得一次性塑膠用品，包括餐具、吸管，甚至調味料包。這項新規定上路後，立即在社群媒體上引發廣泛討論與爭議。

名為「Skip the Stuff（忽略拋棄式餐具）」的法案，終止了餐廳長期以來在外帶袋中自動附送額外餐具與用品的做法。對許多新澤西居民而言，這些物品早已成為外帶餐點中習以為常的一部分。

新澤西州餐飲業者，包括提供外帶服務的餐廳，以及部分提供完整服務的餐飲場所，如今都受到「Skip the Stuff」法案限制。該法案已於8月1日正式生效。

這項法律由新州前州長墨菲（Phil Murphy）於今年1月簽署，並於8月1日正式實施。州政府表示，希望透過這項措施進一步減少塑膠垃圾，降低食品服務業對環境造成的影響。

「Skip the Stuff」法案延續新澤西州近年推動的減塑政策，包括2022年開始實施的一次性塑膠購物袋與聚苯乙烯泡沫食品容器禁令，以及 2021 年對塑膠吸管使用的限制。

新澤西州環境保護局（NJDEP）表示，這項政策的核心理念是，「只拿你真正需要的東西，以減少浪費。」

與州內雜貨店不同的是，餐廳外帶訂單仍可在顧客提出要求後，提供免費的一次性塑膠刀、叉、湯匙、筷子及調味料包。

DoorDash、Instacart等線上食品訂購平台也受到同樣規範。未來平台的預設選項必須是不提供餐具，只有當顧客主動勾選需求時，商家才能附上相關用品。

根據新規定，一次性塑膠用品與調味料包只能在顧客提出要求後提供。不遵守規定的商家將可能面臨罰款。

此外，這項限制也適用於設有至少10個座位的內用餐廳。這類餐廳必須改用可清洗、可重複使用的餐具，並只能提供完整尺寸瓶裝調味料或可重複使用容器，不得使用一次性小包裝。

NJDEP呼籲民眾配合政策，只在真正需要時索取相關用品。該機構指出，大約95%的食品包裝在使用一次後便遭丟棄，造成大量塑膠廢棄物進入環境。

不過，新澤西州的K-12公私立學校、州立矯正機構以及醫療照護設施均不受此法規限制。

此外，位於食品廣場內的餐廳也獲得暫時豁免，期限至2028年8月1日。

NJDEP表示，餐廳首次違規將收到警告；第二次違規可能面臨每日最高100美元罰款，後續每次違規最高可能處以每日250美元罰款。

新規上路後，社群媒體上的反應相當熱烈，不少使用者批評這項政策，認為這是州政府過度干預生活的表現。

一名X平台使用者留言，「很明顯這是民主黨提出來的，因為它完全沒有道理。」

另一名使用者則認為，這類限制象徵政府管制逐漸擴大。

也有人表示擔心，這類政策可能導致更多日常用品受到限制。一名X使用者寫道，「下一步會不會變成公共廁所裡的衛生紙？」

不過，也有部分民眾支持這項措施，認為減少不必要的一次性用品有助於環境保護。

一名評論者表示，「為什麼不呢？大部分東西最後都會被丟進垃圾桶，而且根本沒有被使用。」

對支持者而言，這項政策的重點並非禁止塑膠用品，而是改變消費習慣，讓人們只在真正需要時取得資源。

精華 FAQ

  • 新法要求外帶餐點不再自動附送一次性塑膠餐具、吸管與調味料包，消費者必須主動提出需求，商家或外送平台才能提供，目的是減少不必要的浪費。

  • 這項法案由前州長墨菲在今年1月簽署，並於8月1日正式生效。州政府表示，政策核心是減少塑膠垃圾，降低食品服務業對環境的影響。

  • 商家首次違規會先收到警告，第二次違規可能被罰每日最高100美元，之後每次最高可罰每日250美元；K-12學校、矯正機構與醫療照護設施則不受此法限制。

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