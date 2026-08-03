我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州首位共和黨女性眾議員格蘭傑逝世 享壽83歲

布蘭奇廢止反武器化基金 為司法部長表決鋪路

芝銷售稅8/1起調高至10.5% 全美主要城市最高

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在芝市服飾店Marshalls正在為小孩購物開學新服裝的華裔媽媽Alice說，政...
在芝市服飾店Marshalls正在為小孩購物開學新服裝的華裔媽媽Alice說，政府各種名目加稅「太離譜」。(特派員黃惠玲／攝影)

於甫結束周末到芝加哥市購物的許多民眾，突然發現原本就很高的綜合銷售稅，竟然又從10.25%提高至10.50%，部分顧客還以為系統出錯，但很不幸這的確是根據伊利諾州去年通過的「參議會第2111號法案」(Senate Bill 2111)而調漲，藉此挹注公共運輸系統經費。

根據美國財政研究機構Civic Federation指出，芝加哥新的綜合銷售稅率，已經成為全美主要城市最高。

此次調稅適用於芝加哥市，以及杜佩琪郡(DuPage)、凱恩郡(Kane)、湖郡(Lake)、麥亨利郡(McHenry)及威爾郡(Will)等五個郡，均自8月1日生效。

芝加哥當地精品店Sara Jane老闆普洛克(Sara Plocker)表示，物價已經持續上漲，如今又增加銷售稅，令商家和消費者都承受更大壓力。「這真的令人難受，會對大家造成影響，我覺得這實在太過分了。」普洛克說，「我們能做的似乎只有不停調漲價格，一直漲、一直漲，卻看不到政府削減支出或量入為出的作法。」

在芝市服飾店Marshalls正在為小孩購物開學新服裝的華裔媽媽Alice說，儘管她都盡量選購便宜實惠的商品，但擋不住的高昂銷售稅還是讓她荷包失血，「政府真的太離譜了。」

不過，支持法案的民主黨州參議員維利瓦蘭(Ram Villivalam)表示，提高銷售稅是建立「安全、可靠、便利且整合完善」世界級公共運輸系統的重要一步。他在聲明中指出，「參議會第2111號法案」旨在為伊利諾州公共運輸提供穩定財源。

共和黨州眾議員瑞克(Steve Reick)則反對這項加稅措施。他表示，麥亨利郡居民被要求為自己未必使用的公共運輸系統買單，並不公平。

瑞克說，「這只是另一種支付方式，但這筆經費應該透過其他方式解決，而不是再向民眾加稅。」

部分民眾也擔心加稅將成為常態。一名消費者表示：「稅一直漲，伊州已經是全美稅負最高的州之一，我不認為這會停止，只會愈來愈高，這就是伊州的運作方式。」

根據州議會估計，此次調高銷售稅今年可望增加約2億元收入，到2027年，新增稅收預計將超過5億元，用於支持公共運輸系統營運與改革。

根據Tax Foundation統計顯示，伊州州稅加地方平均銷售稅率約為8.96%，排名全美第八。不過，芝加哥市自今年8月起將一般商品綜合銷售稅提高至10.5%，則已成為全美主要城市最高的綜合銷售稅率。

除了持續上升的銷售稅之外，Tax Foundation最新公布的2024年(2026年發布)資料指出，伊州自住住宅平均有效房產稅率為1.88%，排名全美第二，僅次於新澤西州。

此外，伊州汽油稅也屬全美最高之一。目前州汽油稅每加侖約0.66元，若再加上聯邦稅及部分地方附加稅，駕駛人實際負擔在全美名列前茅。

精華 FAQ

  • 芝加哥市的綜合銷售稅率從10.25%調高到10.5%，並自8月1日起生效。此次調整也適用於周邊5個郡，涵蓋範圍相當廣。

  • 支持者表示，加稅是為公共運輸系統建立穩定財源，目標是打造更安全、可靠、便利且整合完善的運輸網路，並推動營運與改革所需經費。

  • 商家認為物價已高、再加稅只會加重營運與消費壓力；反對者則認為，居民不一定使用公共運輸，卻要為其買單，並不公平。

伊利諾州

上一則

芝城住宅5月漲幅近7% 連3月居冠 租屋緊俏

延伸閱讀

鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%

鑽石吧加徵1%銷售稅11月公投 若獲支持 稅率將升至11.25%
廢除華州百萬富翁稅？交11月公投票決

廢除華州百萬富翁稅？交11月公投票決

伊州公路通行費 最快明年起擬調漲57％

伊州公路通行費 最快明年起擬調漲57％
糧食券新規上路1年 伊州受惠人數暴減30萬人

糧食券新規上路1年 伊州受惠人數暴減30萬人

熱門新聞

賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

2026-07-30 09:05
ICE探員執法(示意圖)。(路透)

踢咬ICE探員 賓州台灣籍婦女拒捕被控攻擊

2026-07-29 09:47
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

超級大庭淪快速遣返工具 移民律師疾呼勤查EOIR狀態

2026-07-30 13:27
明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

簡訊帶性暗示？聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

2026-07-31 20:33
美國西雅圖中心當地時間26日驚傳槍擊，造成2人死亡、至少5人受傷。圖為事發後警方到場。（美聯社）

西雅圖美食節連續槍聲 目擊者：所有人都在丟東西、拚命跑

2026-07-27 00:08

超人氣

更多 >
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」