芝銷售稅8/1起調高至10.5% 全美主要城市最高

在芝市服飾店Marshalls正在為小孩購物開學新服裝的華裔媽媽Alice說，政府各種名目加稅「太離譜」。(特派員黃惠玲／攝影)

於甫結束周末到芝加哥市購物的許多民眾，突然發現原本就很高的綜合銷售稅，竟然又從10.25%提高至10.50%，部分顧客還以為系統出錯，但很不幸這的確是根據伊利諾州 去年通過的「參議會第2111號法案」(Senate Bill 2111)而調漲，藉此挹注公共運輸系統經費。

根據美國財政研究機構Civic Federation指出，芝加哥新的綜合銷售稅率，已經成為全美主要城市最高。

此次調稅適用於芝加哥市，以及杜佩琪郡(DuPage)、凱恩郡(Kane)、湖郡(Lake)、麥亨利郡(McHenry)及威爾郡(Will)等五個郡，均自8月1日生效。

芝加哥當地精品店Sara Jane老闆普洛克(Sara Plocker)表示，物價已經持續上漲，如今又增加銷售稅，令商家和消費者都承受更大壓力。「這真的令人難受，會對大家造成影響，我覺得這實在太過分了。」普洛克說，「我們能做的似乎只有不停調漲價格，一直漲、一直漲，卻看不到政府削減支出或量入為出的作法。」

在芝市服飾店Marshalls正在為小孩購物開學新服裝的華裔媽媽Alice說，儘管她都盡量選購便宜實惠的商品，但擋不住的高昂銷售稅還是讓她荷包失血，「政府真的太離譜了。」

不過，支持法案的民主黨州參議員維利瓦蘭(Ram Villivalam)表示，提高銷售稅是建立「安全、可靠、便利且整合完善」世界級公共運輸系統的重要一步。他在聲明中指出，「參議會第2111號法案」旨在為伊利諾州公共運輸提供穩定財源。

共和黨州眾議員瑞克(Steve Reick)則反對這項加稅措施。他表示，麥亨利郡居民被要求為自己未必使用的公共運輸系統買單，並不公平。

瑞克說，「這只是另一種支付方式，但這筆經費應該透過其他方式解決，而不是再向民眾加稅。」

部分民眾也擔心加稅將成為常態。一名消費者表示：「稅一直漲，伊州已經是全美稅負最高的州之一，我不認為這會停止，只會愈來愈高，這就是伊州的運作方式。」

根據州議會估計，此次調高銷售稅今年可望增加約2億元收入，到2027年，新增稅收預計將超過5億元，用於支持公共運輸系統營運與改革。

根據Tax Foundation統計顯示，伊州州稅加地方平均銷售稅率約為8.96%，排名全美第八。不過，芝加哥市自今年8月起將一般商品綜合銷售稅提高至10.5%，則已成為全美主要城市最高的綜合銷售稅率。

除了持續上升的銷售稅之外，Tax Foundation最新公布的2024年(2026年發布)資料指出，伊州自住住宅平均有效房產稅率為1.88%，排名全美第二，僅次於新澤西州。

此外，伊州汽油稅也屬全美最高之一。目前州汽油稅每加侖約0.66元，若再加上聯邦稅及部分地方附加稅，駕駛人實際負擔在全美名列前茅。